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Оборонний комітет Ради пояснив, від чого залежатиме зменшення віку призовників

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Оборонний комітет Ради пояснив, від чого залежатиме зменшення віку призовників
Парламент ухвалив закон щодо зменшення віку перебування призовників на обліку ще у травні
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Потреба у більш молодих призовниках виникає з двох причин 

Подальші плани щодо зменшення віку призовників залежатимуть від характеру бойових дій та запитів військового керівництва держави. Відповідну заяву зробив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді».

«Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни, які ми вже ухвалили, набули чинності. Поки що навіть це не зсунулося. Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку», – зазначив він.

Рахманін додав, що потреба у таких призовниках з’являється через те, що окремі види бойових дій, як і технологічний прогрес нинішньої війни, вимагають більш молодих військових.

Варто додати, що наприкінці травня Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Однак президент Володимир Зеленський досі так і не підписав цей закон, тому він досі не набув чинності.

Нагадаємо, військовозобов'язані особи мають повідомляти до територіальних центрів комплексування і соціальної підтримки про зміну своїх персональних даних. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за несвоєчасне повідомлення ТЦК про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн. За непостановку на військовий облік також передбачено покарання – у такому випадку можуть накласти штраф від 1600 до 3500 гривень.

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Теги: Верховна Рада військові Сергій Рахманін

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