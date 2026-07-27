Генштаб заявив про інформаційну операцію проти Драпатого

Офіційними сторінками головкома є лише акаунти у Facebook, X та Viber

Лиховій: історії про аудит, фонд і сварку головкомів – неправда

Довкола новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в соцмережах розгортається чергова хвиля фейків – від вигаданого «аудиту» в армії до сфальшованих сторінок у різних мережах. У Генштабі вважають, що це схоже на сплановану інформаційну операцію проти нового головкома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.

За словами речника, від перших днів роботи нового головкома соцмережі заповнили фейкові плани й обіцянки від його імені, щоб згодом звинуватити його в невиконанні.

Першою помітною підробкою став фейковий акаунт Драпатого в мережі X, створений одразу після призначення. Зловмисники навіть купили синю позначку верифікації, щоб надати сторінці правдоподібності. Саме звідти поширили вигадану «заяву» про нібито масштабний аудит у Збройних силах.

«Про аудит – це брехня. Головком Драпатий наразі нічого такого не призначав», – заявив Лиховій.

Пізніше мережа X заблокувала цю сторінку за зверненням Мінцифри.

Нова хвиля підробок

Однак після блокування дезінформація не спинилася. З'явилися сфальшовані сторінки псевдо-Драпатого у Threads, а у Facebook почала множитися хвиля дописів. Із ботоферм поширюють згенеровані штучним інтелектом історії про нібито публічну сварку нового та колишнього головнокомандувачів.

Ширяться й інші вигадки: начебто Драпатий за власні кошти створив благодійний фонд для поранених, а працівників територіальних центрів комплектування відправив на передову. Лиховій наголосив, що нічого з цього не було – ані фонду, ані сварки, ані рішень щодо ТЦК, а самого головкома у Threads немає й додаткових акаунтів він не створює.

За оцінкою речника, масовість вкидів вказує на скоординовану кампанію.

«Усе це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома», – зазначив Лиховій.

Паралельно, додав він, Драпатого намагаються звинуватити в «расизмі» – на підставі його антиросійського інтерв'ю 2023 року. Речник закликав журналістів і користувачів соцмереж перевіряти, чи справжній акаунт і яку мету переслідує автор, перш ніж поширювати тексти та зображення, згенеровані штучним інтелектом.

Нагадаємо, Михайла Драпатого призначили головнокомандувачем ЗСУ 21 липня після кадрових змін. Уже наступного дня в мережі X з'явився перший фейковий акаунт від його імені, з якого поширювали дезінформацію.