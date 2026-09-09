«Главком» дізнався, чому мер Маріуполя не очолив Агентство відновлення

«Бойченку особисто зателефонував Калашник і пропонував очолити Агенцію відновлення»

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко був у шорт-листі кандидатів на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, однак зрештою вирішив зосередитися на іншому проєкті. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хотіли Федорова? Ось вам! Перша лінія напруги в новому уряді».

Як дізнався «Главком» зі своїх джерел в уряді, колишній очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин запропонував новому міністру відновлення, інфраструктури та транспорту Миколі Калашнику дві кандидатури собі на заміну. Це були міський голова Маріуполя Вадим Бойченко і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Бойченку особисто зателефонував Калашник і пропонував очолити Агенцію відновлення. Згодом у них відбулася предметніша зустріч. Міський голова Маріуполя пробував зануритися, проаналізувати, чим живе ця установа. Попри загальні схвальні відгуки Бойченка на зразок того, що Агентство відновлення може стати своєрідним банком практик, ідей та вдосконалених рішень для України, він не сказав Калашнику ані «так», ані «ні»», – розповіло «Главкому» джерело з міністерства.

Про те, що мер Маріуполя в екзилі серйозно перейнявся пропозицією очолити Агентство відновлення, підтвердив «Главкому» Сергій Сухомлин. В інтерв’ю, датованому початком серпня, він повідомив про свою зустріч з Вадимом Бойченком у в Агентстві. Вони говорили кілька годин, але Сухомлин констатував, що після цього спілкування у нього «поменшало оптимізму, що Бойченко буде заходити на посаду».

Згодом стало відомо, що Бойченко вирішив зосередитися на реалізації інвестиційного проєкту з будівництва соціального житла для маріупольців-переселенців. Ідеться про понад дві тисячі квартир, які протягом 2027-2028 років з «нуля» з’являться у Білій Церкві, Василькові та Львові.

Наразі бюджет проєкту складає 5 млрд грн. Також розглядається варіант залучення під нього коштів Європейського союзу у рамках Ukraine Facility.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

До слова, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у жовтні 2024 року. У серпні він підтвердив «Главкому», що залишає посаду. За його словами, рішення пов’язане зі зміною урядової команди та тривалою роботою в умовах значного навантаження.