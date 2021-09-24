Корнієнко розповів, чому у Шефіра в момент нападу не було охорони

У Шефіра в момент нападу не було охорони

У багатьох «слуг народу» немає охорони

У першого радника президента України Сергія Шефіра в момент обстрілу його автівки не було охорони, бо він нею не користується. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ми йшли будувати таку країну, в якій посадовцям не потрібні кортежі і охорона. Це питання безпеки і ставлення до свого народу. Тому у багатьох із нас немає охорони і ми живемо так, як жили до того, як стали політиками», – зазначив Корнієнко.

При цьому він зауважив, що кожен народний депутат, якщо виникне така необхідності, може отримати державну охорону.

«За законом у нас є низка охоронюваних осіб, яким Державна служба охорони надає охорону. Зокрема депутатам, якщо вони відчувають небезпеку. Вони пишуть заяву і їм видається охорона», – додав Корнієнко.

Нагадаємо, слідство встановило і допитало свідків замаху на життя першого радника президента України Сергія Шефіра.

Як відомо, колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.