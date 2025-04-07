«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів

Зеленський: Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів

Гарант: Є позитивна динаміка також щодо «дипстрайків»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі щодо виробництва дронів в Україні, про що повідомляє «Главком».

Так, 7 квітня відбулася Ставка, де було обговорено збільшення виробництва дронів в Україні.

«Причому по всій лінійці дронів: від «мавіків» до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські, можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів», – заявив Зеленський.

За його словами, Україні потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік «є хороші у нас перспективи».

«Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму», – наголосив Зеленський.

Гарант додав, що є позитивна динаміка також щодо «дипстрайків».

«Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил», – підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня безпілотники уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Однією з цілей стало підприємство «Оптиковолоконные системы» у місті Саранськ, Республіка Мордовія.

Водночас кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50% після початку мирних переговорів під проводом США в середині лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, за 30 днів після 18 лютого, коли почалися мирні переговори, Росія завдала близько 4776 ударів з безпілотників у порівнянні з 3148 ударами за 30 днів до цього.