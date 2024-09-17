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Марʼяна Безугла подала заяву про зняття з посади

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Марʼяна Безугла подала заяву про зняття з посади
фото з відкритих джерел

Нардепка хоче, щоб її перевели до іншого комітету

Народна депутатка Марʼяна Безугла звернулася з проханням про звільнення з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона хоче бути переведеною до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє Facebook-сторінку Безуглої та проєкт постанови голови фракції СН у Раді Давида Арахамії.

«Розширення діяльності, концепт», – написала нардепка.

У заяві, яку Безугла надіслала на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, вона просить про переведення до іншого комітету. Арахамія вже зареєстрував відповідний проєкт постанови, який передали на розгляд профільного комітету.

Тепер рішення щодо переведення Марʼяни Безуглої має ухвалити парламент.

Раніше, 23 липня, при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Мар’яни Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депутати покинули голосування. 

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Нагадаємо, народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».

Теги: парламент Мар’яна Безугла звільнення

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