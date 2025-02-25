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Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин – FT
Урядовці стверджують, що вони домовилися про набагато вигідніші умови, і описують угоду як спосіб розширити відносини зі США
фото: Reuters

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови

Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.

«Ми неодноразово чули від адміністрації Сполучених Штатів, що вона (угода про видобуток корисних копалин – Financial Times) є частиною більшої картини», – сказала в інтервʼю Financial Times віцепремʼєр-міністерка України Ольга Стефанішина, яка очолювала переговори.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, з якою ознайомилася FT, передбачає створення інвестиційного фонду, до якого Україна перераховуватиме 50% надходжень від «майбутньої монетизації» корисних копалин, що належать державі, зокрема нафти і газу, а також пов'язаної з ними логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

Угода виключає корисні копалини, які вже приносять прибуток українській скарбниці, тобто вона не поширюватиметься на діяльність «Нафтогазу» та «Укрнафти». Однак в угоді немає жодної згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких із самого початку наполягав Київ. 

Українські чиновники заявили, що угода була схвалена міністрами, і висловили надію, що Зеленський найближчими тижнями відвідає Білий дім для церемонії її підписання з Трампом, додали у FT.

Нагадаємо, українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Теги: США Вашингтон переговори

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