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Російська опозиція ллє сльози за тим, що відбувається на Курщині – Ілля Пономарьов

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російська опозиція ллє сльози за тим, що відбувається на Курщині – Ілля Пономарьов
Пономарьов: «Кац і Ходорковський допомагають росіянам і вже думають про майбутні вибори»
фото: Facebook-сторінка Пономарьова

Пономарьов: Російська опозиція – це певні клуби, а  не єдиний політичний рух»

Російські опозиціонери ллють сльози через те, що ЗСУ зараз ведуть бойові дії на Курщині. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

За словами політика, такого явища, як російська опозиція, просто не існує, існують лише різні опозиціонери з тусовками навколо себе.

Як пояснює Пономарьов, є тусовка, тобто окремі персоналії, навколо Ходорковського, Каспарова та «Фонду боротьби з корупцією» – організації, створеної Олексієм Навальним у 2011 році.

«Раніше можна було б сказати: «тусовка навколо Навального», але Навального немає, а говорити про Юлію Навальну неправильно, бо невідомо, наскільки вона у роботу ФБК залучена», – додає політик.

Як пояснив російський опозиціонера, це певні клуби, а не єдиний політичний рух. «Єдині, хто намагався перетворити такі клуби на цілісний рух, це – ми, тобто союз, який існує між «З'їздом народних депутатів», легіоном «Свобода Росії», певними партизанськими угрупованнями всередині Росії тощо», – пояснив російський опозиціонер.

За словами Пономарьова, щоб розширити цей союз, легіонери провели вже два форуми російської опозиції на підтримку України. Перший відбувся у Києві 17 березня, в день так званих виборів президента Росії, а другий – наприкінці травня у Львові.

Політик нагадав, що у роботі другого форуму брали участь онлайн Ходорковський і Каспаров, але до підсумкової декларації форуму вони не приєдналися.

Розбіжності між російськими опозиціонерами добре ілюструють ставлення до тих-таки подій у Курську, пояснює Пономарьов.

Як зазначає політик, ставлення ФБК до України, останнім часом посилене Яшиним (російський опозиціонер, звільнений внаслідок обміну ув’язненими між РФ та країнами Заходу, заявив, що слід пом’якшити санкції проти Росії, оскільки вони б’ють по простому народу – «Главком»), відоме – вони гучно мовчать зараз.

«У цьому куті також Максим Кац (колишні політик від опозиційної партії «Яблуко», засудив вторгнення РФ в Україну та виїхав до Ізраїля – «Главком»). Вони конкурують з ФБК, але це приблизно одне середовище, яке ллє сльози через те, що ЗСУ зараз на Курщині», – каже політик.

За словами Пономарьова, «Антивоєнний комітет» Ходорковського взагалі оголосив збір коштів для постраждалих, тобто Кац і Ходорковський допомагають росіянам і думають про майбутні вибори.

«Вони чекають, що Україна зробить брудну справу, переможе Путіна, і от тоді в Росії пройдуть вільні вибори, на яких вони будуть конкурувати. Або пройдуть інші внутрішні реформи, через які вони увійдуть до влади», – підсумовує Пономарьов.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

Як повідомлялося, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

Читайте також: Ілля Пономарьов: Російська опозиція ллє сльози через те, що ЗСУ на Курщині
Теги: вибори санкції партії політика Україна Ілля Пономарьов опозиція Курщина

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