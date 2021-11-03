Відставка урядовців, мітинги антивакцинаторів. Новини 3 листопада за хвилину
Український боксер у півфіналі чемпіонату світу, Путін збирається до окупованого Криму, Рада криміналізує підробку Covid-сертефікатів
Верховна Рада звільнила п’ятьох урядовців
3 листопада Верховна рада України прийняла відставку п’яти членів Кабінету міністрів України. З посад в уряді були звільнені:
- перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко, що подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада;
- віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (подав заяву 1 листопада, його кандидатуру запропоновано на посаду міністра оборони);
- віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (подав заяву 1 листопада);
- міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський (подав заяву 19 жовтня);
- міністр оборони Андрій Таран (подав заяву 2 листопада).
Пізніше фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів пропозиції щодо кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.
- Депутатку Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
- Очільника Держмитниці Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.
У столиці та інших містах України відбулися мітинги антивакцинаторівМітинги противників прмусової вакцинації та карантинних обмежень відбулися у багатьох містах України. У Києві антивакцинатори перекривали рух на кількох вулицях та мітингували під будівлею Верховної Ради. На мітингу, зокрема, було помічено колишню народну депутатку Надію Савченко. Також присутня на мітингу блогерка розповіла, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.
Акції проти вакцинації відбулись також у Хмельницькому, Вінниці, Одесі та інших населених пунктах. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав насмішкою над медиками мітинг антивакцинаторів у Києві.
Українець вийшов до півфіналу чемпіонату світу з боксу та гарантував собі медаль
Український боксер Юрій Захареєв вийшов до півфіналу чемпіонату світу, який цими днями проходить у Белграді. У чвертьфіналі 19-річний одесит (йому подарували квартиру в Південній Пальмірі після перемоги на чемпіонаті світу серед молоді у квітні цього року), який виступає у ваговій категорії до 71 кг, завдав поразки досвідченому казаху Асланбеку Шимбергенову. У півфіналі Захареєв зустрінеться з Сарханом Алієвим з Азербайджану.
Путін відвідає окупований Крим
Президент країни-агресорки Володимир Путін 4 листопада відвідає окупований Крим. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Планує відвідати меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, а також зустрінеться з маріонеткою Кремля «головою» Севастополя Михайлом Розвожаєвим.
Вибори на Черкащині: хто переміг на 197 окрузі
На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» і мер Золотоноші Віталій Войцехівський. За результатами обробки 100% голосів, Войцехівський набрав 46,95%. На другому місці самовисуванець Владислав Голуб з 25,44%, на третьому – кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко з 9,53%.
Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Відповідне рішення сьогодні схвалили 282 депутати. За використання підробних документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, пропонується штрафувати людей на суму від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17–34 тис. грн) або карати обмеженням волі на строк до двох років.
Покарання для медичних працівників за внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень планують встановити на рівні штрафу від двох чотирьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34–68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.