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Мінмолодьспорт підписало фейкове відрядження для виїзду спортсменів за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінмолодьспорт підписало фейкове відрядження для виїзду спортсменів за кордон
За кордон виїхав лише тренер Матвєєва, а спортсмен залишився в Україні
фото: скріншот

На сайті Мінмолодьспорту є чотири накази про відрядження двох осіб на фейковий навчально-тренувальний збір в Ірландію

Міністерство молоді та спорту України підписало відрядження на фейковий навчально-тренувальний збір гімнастів в Ірландію. Про це повідомив головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков.
              
За словами Щербакова, на сайті Мінмолодьспорту є чотири накази про відрядження двох осіб на навчально-тренувальний збір в Ірландію. Відповідно до наказів, відряджаються спортсмен Олександр Матвєєв та тренер Юрій Давидов.

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На сайті Мінмолодьспорту є чотири накази про відрядження двох осіб на навчально-тренувальний збір в Ірландію
фото: Олег Щербаков

«Перший наказ було підписано 7 квітня. З 11 травня до 11 червня 2023 року для участі у навчально-тренувальному зборі членів національної збірної команди України з гімнастики спортивної в Дублін відряджено Матвєєва і Давидова. Другий наказ – про те саме. Новий збір з 12 червня до 12 липня. Третій наказ – і знову в Дублін відряджено Матвєєва і Давидова. Тепер з 13 липня до 13 серпня. І четвертий наказ. Знову Матвєєва і Давидова відряджено в Дублін з 14 серпня до 1 вересня. Таким чином, навчально-тренувальний збір триватиме три з половиною місяці. Перші два накази підписано заступником міністра молоді та спорту Людмилою Панченко, третій і четвертий – Матвієм Бідним», – повідомив  Щербаков.

За інформацією головного редактора Tribuna.com, за кордон виїхав лише тренер Давидов, а спортсмен Матвєєв залишився в Україні й нікуди взагалі не виїжджав. Як зазначає Щербаков, спортсмен тренується в залі та навіть брав участь в українських змаганнях.

Спортсмен Матвєєв залишився в Україні
Спортсмен Матвєєв залишився в Україні
фото: Олег Щербаков

«Виходить, що тренер виїхав просто за кордон і вже 3,5 місяці там нікого не тренує, але це називається навчально-тренувальним збором? Представники федерації закривають на це очі і продовжують просити продовження зборів? А заступники міністра теж такі – чому б не підписати? А відділ олімпійських видів спорту, на який покладено контроль за виконанням наказу, теж такий – та всьо норм. Ви не охреніли? Ви не думаєте, що це службове підроблення і за це може бути кримінальна відповідальність?» – зауважив Щербаков.

Нагадаємо, Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським футбольним клубом «АЕК» та загребським «Динамо», який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

Теги: Мінмолодьспорт спортивна гімнастика тренер кордон

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