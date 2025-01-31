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Міноборони поскаржилось до Мін'юсту через зміну керівника Агенції оборонних закупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони поскаржилось до Мін'юсту через зміну керівника Агенції оборонних закупівель
У державному реєстрі Марину Безрукову знову вказано главою Агенції оборонних закупівель
фото з відкритих джерел

Оборонне відомство вважає, що рішення про зміну керівника АОЗ було прийнято з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства

Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції у якій просить оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель у державному реєстрі. Про це йдеться на сайті відомства.

Колегія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін’юсті отримала скаргу вчора, 30 січня. У заяві Міноборони наголошує, що 29 січня приватним нотаріусом незаконно було внесено зміну до відомостей про керівника АОЗ. Таким чином у державному реєстрі Марина Безрукова відображається главою Агенції оборонних закупівель.

«Міністерство оборони України як уповноважений орган управління підприємством вважає, що рішення про зміну керівника було прийнято з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства», – пише пресслужба.

Міністерство юстиції пообіцяло розглянути скаргу відповідно до встановленої законодавством процедури.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
фото: glavcom.ua

«Главком» писав, що черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

Згодом стало відомо, що керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

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Теги: Марина Безрукова Арсен Жумаділов Міноборони Міністерство юстиції

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