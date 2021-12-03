Місяць на посаді. У Раді сьогодні виступить новий міністр оборони
Рада чекає Резнікова зі звітом
Сьогодні о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду, йдеться у порядку денному Ради.
Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.
Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.
Крім того, сьогодні Раадою будуть розглянуті наступні законопроєкти:
- про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П);
- про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
- про судоустрій і статус суддів та закон «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
- про місто Київ – столицю України (2143-3).
Нагадаємо, 2 грудня Рада прийняла закон згідно з яким українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію.
Також Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу. У законі прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі.
Крім того 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Дивіться, як голосували нардепи.