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    Місяць на посаді. У Раді сьогодні виступить новий міністр оборони

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    Олексій Резніков 4 листопада став міністром оборони - Місяць на посаді. У Раді сьогодні виступить новий міністр оборони
    Олексій Резніков 4 листопада став міністром оборони
    фото: glavcom.ua

    Рада чекає Резнікова зі звітом

    Сьогодні о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду, йдеться у порядку денному Ради.

    Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.

    Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

    Крім того, сьогодні Раадою будуть розглянуті наступні законопроєкти:

    • про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П);
    • про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
    • про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
    • про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
    • про судоустрій і статус суддів та закон «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
    • про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
    • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
    • про місто Київ – столицю України (2143-3).

    Нагадаємо, 2 грудня Рада прийняла закон згідно з яким українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію.

    Також Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу. У законі прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі.

    Крім того 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Дивіться, як голосували нардепи.

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    Теги: Верховна Рада міністр Міноборони Олексій Резніков парламент
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    Місяць на посаді. У Раді сьогодні виступить новий міністр оборони