Місяць на посаді. У Раді сьогодні виступить новий міністр оборони

Рада чекає Резнікова зі звітом

Сьогодні о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду, йдеться у порядку денному Ради.

Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.

Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

Крім того, сьогодні Раадою будуть розглянуті наступні законопроєкти:

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П);

про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);

про антидопінгову діяльність у спорті (5099);

про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);

про судоустрій і статус суддів та закон «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);

про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);

про місто Київ – столицю України (2143-3).