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Скандальна політикиня українського походження повертається до Конгресу США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скандальна політикиня українського походження повертається до Конгресу США
Під час попередньої каденції Спартц не підтримала у Палаті представників закон про допомогу американським союзникам, що містив понад 60 мільярдів доларів для України
фото: AP

Американка, яка свого часу відмовилася підтримати фінансування України, вирішила балотуватися знову за кілька днів до кінцевого терміну подання документів

Республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження, повертається до Конгресу США. Її переобрали до Палати представників. Про це пише «Голос Америки» із покликанням на прогнози АР.

Раніше Спартц заявляла, що не планує балотуватись знову, але передумала за кілька днів до кінцевого терміну подання документів. Вона змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США.

Згідно з інформацією на офіційній сторінці кампанії Спартц, її підтримали американська асоціація власників зброї, противники абортів і малий бізнес.

На сайті також зазначені пріоритети її кампанії. Це захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Під час попередньої каденції Спартц не підтримала у Палаті представників закон про допомогу американським союзникам, що містив понад 60 мільярдів доларів для України. Також вона пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов’язані з програмою PDA, яка дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. На цю програму закон передбачив 7,8 мільярда доларів.

Раніше Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Також Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликами президента Володимира Зеленського звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією».

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Теги: США вибори у США Вікторія Спартц

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