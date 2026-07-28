МЗС відреагувало на звинувачення Іраку проти України

Київ закликав Багдад не допускати використання державних інституцій для поширення непідтвердженої інформації

Україна відкинула звинувачення щодо «причетності Києва до протиправної діяльності на території Іраку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву МЗС.

Перед цим радник президента Іраку з питань нацбезпеки Касім Аль-Абуді заявив, що в Іраку затримали осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території країни, і під час допиту вони нібито «зізналися у роботі на Україну» . Жодних подробиць чи доказів на підтвердження цих звинувачень він не навів.

В українському МЗС заявили, що озвучені іракським посадовцем твердження є безпідставними та не мають жодного доказового підтвердження. До публічного поширення цих заяв іракська сторона не зверталася до України дипломатичними каналами та не повідомляла про будь-які претензії чи занепокоєння. «Якби звинувачення мали хоч якісь підстави, логічним кроком було б використання офіційних каналів комунікації», — зазначив речник відомства Георгій Тихий.

Українська сторона назвала неприпустимим поширення подібних заяв представником дружньої держави без належної доказової бази. У відомстві вважають, що такі дії можуть негативно вплинути на українсько-іракські відносини. Водночас Тихий наголосив, що Україна продовжує розглядати Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та виступає за розвиток політичної, економічної й гуманітарної співпраці між країнами.

Окремо речник звернув увагу на те, що озвучені Касімом Аль-Абуді тези збігаються з російськими пропагандистськими наративами, спрямованими на дискредитацію України та послаблення її відносин із країнами регіону. У МЗС не виключили, що ситуація може бути наслідком зовнішнього інформаційного впливу або частиною скоординованої інформаційної операції.

Україна закликала офіційні структури Іраку належним чином відреагувати на поширення бездоказових звинувачень і не допустити використання державних інституцій для ретрансляції дезінформації.

Раніше США та Ірак офіційно погодили повне виведення американського військового контингенту з іракської території до 30 вересня. Це рішення завершує 23-річну військову присутність сил США в країні, яка розпочалася у 2003 році з повалення режиму Саддама Хусейна.