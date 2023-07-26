Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка

Проти відставки міністра проголосували більшість членів комітету

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомляє пресслужба комітета.

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«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України», – йдеться у повідомленні.

Деталі у комітеті обіцяють повідомити згодом.

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Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку 20 липня.