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Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка
фото: Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Проти відставки міністра проголосували більшість членів комітету 

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомляє пресслужба комітета.

«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України», – йдеться у повідомленні.

Деталі у комітеті обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку 20 липня. 

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Теги: Верховна Рада міністр Олександр Ткаченко відставка

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