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Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного
Президент звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил після катастрофи F-16
фото з відкритих джерел

Олещук після звільнення процитував колишнього головнокомандувача ЗСУ

Колишній командувач Повітряних сил Микола Олещук після появи інформації про його звільнення, опублікував фразу Залужного у своєму Telegram-каналі.

«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно», – написав Олещук, вказавши автора фрази – колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного фото 1

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За повідомленням Генштабу, Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Як повідомлялося, 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

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Теги: звільнення Повітряні сили ЗСУ

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