Головна Країна Політика
search button user button menu button

Повернення полонених і дітей: деталі розмови Шмигаля і держсекретаря Ватикану (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Повернення полонених і дітей: деталі розмови Шмигаля і держсекретаря Ватикану (відео)
Шмигаль подякував Ватикану за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни
фото: скріншот

Денис Шмигаль: «Розраховуємо також на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні»

Сьогодні, 22 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із секретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Про це повідомив , який вже зустрівся з гостем.

Шмигаль та Паролін обговорили встановлення справедливого миру для України, повернення полонених й українських дітей та відновлення медичної інфраструктури в Україні.

«Радий вітати в Києві Державного секретаря Святого Престолу, кардинала П’єтро Пароліна. Його візит в Україну та відвідання українських міст під час війни, яку розв’язала Росія, є свідченням високого рівня уваги до нашої держави», – написав Шмигаль.

За словами прем’єра, вони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених й українських дітей. І в цьому контексті Шмигаль подякував Святому Престолу за участь у Першому саміті миру й підтримку його рішень.

Також, прем'єр вказав, що Україна високо цінує надання гуманітарної допомоги й активну участь у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених. Шмигаль подякував за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни.

«Розраховуємо також на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні», – додав прем'єр.

Як повідомлялося, ватиканський державний секретар П'єтро Паролін прибув до України з офіційним візитом 19 липня. Про це повідомило Vatican News. Головною метою візиту є надання Всеукраїнському санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві статусу малої базиліки, що підкреслює особливу увагу Папи Римського Франциска до України. 

Теги: Ватикан Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вела переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями на суму близько $20 млрд
Реструктуризація боргу: Україна досягла домовленостей з кредиторами
Сьогодні, 11:28
За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння
Україна та Чехія підписали угоди у сфері оборонної промисловості: що вони передбачають
16 липня, 17:04
Комунальники готують теплові мережі Харкова до опалювального сезону
Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова
12 липня, 18:26
Росія атакувала ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»
9 липня, 15:48
Незабаром завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі
Коли зменшаться відключення світла: коментар Шмигаля
9 липня, 15:32
Росіяни пошкодили ракетою лікарню «Охматдит»
Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»
8 липня, 19:17
За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
1 липня, 15:06
Володимир Зеленський виступив на Національному молитовному сніданку
Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
29 червня, 14:47
Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг
Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство
25 червня, 17:40

Політика

Залужний провів зустріч із генсеком Міжнародної морської організації
Залужний провів зустріч із генсеком Міжнародної морської організації
Повернення полонених і дітей: деталі розмови Шмигаля і держсекретаря Ватикану (відео)
Повернення полонених і дітей: деталі розмови Шмигаля і держсекретаря Ватикану (відео)
Кулеба їде на переговори до Китаю: деталі візиту
Кулеба їде на переговори до Китаю: деталі візиту
«Сильне рішення»: Зеленський прокоментував вихід Байдена з виборів
«Сильне рішення»: Зеленський прокоментував вихід Байдена з виборів
В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський
В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський
Політолог пояснив, чому Рада не голосує за заборону Московської церкви
Політолог пояснив, чому Рада не голосує за заборону Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
57K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
9018
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
8344
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6907
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua