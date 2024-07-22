Повернення полонених і дітей: деталі розмови Шмигаля і держсекретаря Ватикану (відео)

Шмигаль подякував Ватикану за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни

Денис Шмигаль: «Розраховуємо також на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні»

Сьогодні, 22 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із секретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Про це повідомив , який вже зустрівся з гостем.

Шмигаль та Паролін обговорили встановлення справедливого миру для України, повернення полонених й українських дітей та відновлення медичної інфраструктури в Україні.

«Радий вітати в Києві Державного секретаря Святого Престолу, кардинала П’єтро Пароліна. Його візит в Україну та відвідання українських міст під час війни, яку розв’язала Росія, є свідченням високого рівня уваги до нашої держави», – написав Шмигаль.

За словами прем’єра, вони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених й українських дітей. І в цьому контексті Шмигаль подякував Святому Престолу за участь у Першому саміті миру й підтримку його рішень.

Також, прем'єр вказав, що Україна високо цінує надання гуманітарної допомоги й активну участь у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених. Шмигаль подякував за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни.

«Розраховуємо також на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні», – додав прем'єр.

Як повідомлялося, ватиканський державний секретар П'єтро Паролін прибув до України з офіційним візитом 19 липня. Про це повідомило Vatican News. Головною метою візиту є надання Всеукраїнському санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві статусу малої базиліки, що підкреслює особливу увагу Папи Римського Франциска до України.