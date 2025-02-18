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Офіс президента запроваджує новий формат спілкування Зеленського з журналістами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Офіс президента запроваджує новий формат спілкування Зеленського з журналістами
Новий формат спілкування президента з журналістами запровадили під час закордонних візитів
фото: Володимир Зеленський/Telegram (ілюстративне)

Новий формат спілкування введено для необхідності надання журналістам додаткових пояснень з окремих питань

Офіс президента України впроваджує оновлений формат спілкування Володимира Зеленського з журналістами. Він включатиме не лише протокольну зйомку, а й брифінги після закордонних зустрічей президента, безпосередній підхід до журналістів, а також Zoom-конференції для медійників, які перебувають у Києві. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин «Детектору медіа».

Зазначається, що цей формат було введено під час закордонних візитів президента у відповідь на запит щодо більшої відкритості у спілкуванні та необхідність надання додаткових пояснень з окремих питань.

«Я чув, що інші делегації в Мюнхені таке не практикували, але вийшло добре. Ну й от зараз же був візит в ОАЕ, багато в медіа різного від Америки, від інших сторін у світі, багато питань, то президент вирішив спробувати провести зум-конференцію з журналістами, які в Києві, щоб вони отримали теж інформацію і відповіді», – зауважив радник президента з питань комунікацій. 

Також Литвин поінформував, як відбуватиметься ротація журналістів під час спілкування з президентом.

«По запрошеннях журналістів історія дуже проста: щоб були представлені різні групи аудиторії», – сказав радник президента з питань комунікацій. 

Радник президента з питань комунікацій попросив медійників звертатись до генеральної директорки Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України Ірини Побєдоносцевої щодо участі в заходах чи інтерв’ю з президентом. 

«Просимо медійників тримати в курсі Ірину Побєдоносцеву, що вони в Україні або мають інтерес до того, щоб взяти участь десь у заходах чи взяти інтервʼю. Потім запрошуємо і так, щоб був і доступ до різних груп аудиторії у президента, і так, щоб перелік учасників оновлювався», – наголосив Литвин.

До слова, в Анкарі розпочалася зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі обговорять кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних та глобальних питань.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент журналіст Офіс президента

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