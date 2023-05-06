«Що вони курять?» Депутатка «ЄС» обурилась атаками телеграм-каналів, близьких до Банкової

Сюмар: «Люди сидять і генерують лайно, закидають купу абсурду в телеграм-каналах»

«Європейську солідарність» намагаються зачорнити та маргіналізувати, саме тому виникають зауваження з боку Офісу президентка. Таку думку в інтерв1ю «Главкому» висловила нардепка від «ЄС» Вікторія Сюмар.

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«Мабуть, не сподобалися суспільні критичні настрої, яких вони начиталися в соцмережах. Ця параноя останніх чотирьох років. Таке враження, що хтось в Офісі президента сидить і постійно шукає внутрішнього ворога», – заявила нардепка.

Сюмар заявила, що такі політичні конфлікти не на часі, тому що зараз є робота для всіх, бо усім українцям критично потрібна перемога й мир.

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«Хотілося б зробити ривок та скористатися цим шансом, поки у світі нема постійної втоми від України натомість є позитивні очікування від справедливої української перемоги. Натомість люди сидять і генерують лайно. Або закидають купу абсурду в телеграм-каналах. Коли я це читаю, то постійно думаю: «Що вони взагалі курять?». Яку ж чорну свідомість треба мати, аби бачити все в таких кольорах?» – дивується нардепка.

Нардепка стверджує, що ця технологія спрямована на те, шоб змаргіналізувати партію та зробити нардепів токсичними, проте це не працює.

«Наше ядро залишається. Всі ці закиди можна розбити реальними справами, що ми і робимо, а спроби маргіналізувати багатомільйонну допомогу армії виглядають жалюгідно. Між собою ми точно потім розберемося, коли здолаємо росіян. Народ усе проаналізує, коли не буде вже суцільного страху, і винесе свій вирок», – стверджує Сюмар.

Нагадаємо, 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак. За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали дворічний звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу. Як зазначили у партії, поштовхом для атаки на політичну силу стала низка ініціатив, які Ірина Гримак мала реалізувати найближчим часом на рівні обласної ради.

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До слова, нещодавно експрезидент України Петро Порошенко розхвалив Володимира Зеленського.