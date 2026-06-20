Орбан колись сам закликав прийняти Україну до ЄС, – прем'єр-міністр Угорщини

Мадяр пояснив, чому Орбан змінив ставлення до вступу України в ЄС

Петер Мадяр заявив, що нинішній противник євроінтеграції України раніше публічно підтримував її вступ до Євросоюзу

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан раніше підтримував вступ України до Європейського Союзу, однак згодом кардинально змінив свою позицію. Про це повідомляє «Главком».

Після саміту ЄС у Брюсселі Мадяр нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Орбан звертався до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом прийняти Україну до Євросоюзу.

За його словами, вже після початку війни угорський політик разом із міністром закордонних справ Петером Сійярто знову порушував питання європейської інтеграції України.

«Навіть Орбан колись належав до цього клубу, але одного дня вирішив, що з політичного та виборчого погляду йому вигідніше стати на бік противників України й тих, хто блокує рішення», – заявив Мадяр.

Водночас він наголосив, що його уряд виступає проти прискореного вступу України до ЄС та наполягає на дотриманні загальних правил для всіх кандидатів.

За словами прем’єра, саме Будапешт домігся того, щоб відкриття нових переговорних кластерів для України залежало від виконання необхідних реформ, а не відбувалося автоматично.

Мадяр також заявив, що прискорений рух України до Євросоюзу може створити негативний сигнал для країн Західних Балкан, які роками виконували складні умови для набуття членства.

Нагадаємо, раніше президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка обмежує перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами. Нові правила фактично позбавляють Віктора Орбана можливості знову очолити уряд, оскільки він уже перебував на цій посаді близько 20 років.