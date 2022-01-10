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    Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні

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    Папа Франциск закликав знайти прийнятні рішення для досягнення миру в Україні - Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні
    Папа Франциск закликав знайти прийнятні рішення для досягнення миру в Україні
    фото: vaticannews.va

    Понтифік звернувся до міжнародної спільноти з проханням докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу.

    Папа Римський Франциск під час щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, а також знайти прийнятні рішення для досягнення миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

    Понтифік звернувся до присутніх зі словом, у якому вказав на головні глобальні проблеми в сучасному світі.

    «Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині», – наголосив Франциск.

    «Завдання дипломатії, по суті, наступне: допомогти відкласти вбік розбрат, сприяти згоді та досвідчити те, що долаючи сипучі піски конфліктності, можемо наново відкрити глибоку єдність дійсності», – сказав Папа, дякуючи дипломатам за участь у цій «родинній зустрічі».

    «Ваша присутність завжди є відчутним знаком уваги ваших країн до Святого Престолу та його ролі в міжнародній спільноті», – додав він.

    У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, папа Римський також порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.

    «Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом з методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі», – сказав понтифік.

    Окрему увагу він приділив проблемі еміграції в сучасному світі. Папа закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку.

    «Питання міграції, як і проблеми пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер», – підсумував Франциск.

    Святий Престол має дипломатичні відносини зі 183 країнами світу, зокрема, з Європейським Союзом та Мальтійським Орденом. Дипломатичні установи з представництвом у Ватикані мають 87 країн.

    Також в новорічні проповіді понтифік заявив, що новий рік починається «під знаком матері». Папа Римський закликав світ «сприяти матерям і захистити жінок»

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Папа Римський посол населення
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    Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні