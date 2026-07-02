«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості

Нові штрафи за швидкість можуть не дати очікуваного ефекту

Автори законопроєкту про підвищення штрафів не навели жодних розрахунків, заявив Дмитро Бузанов

Адвокат Дмитро Бузанов вважає, що супровідні документи до законопроєкту №15348 про посилення відповідальності за перевищення швидкості, не містять висновків, яким чином запропоновані зміни допоможуть зменшити кількість ДТП. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Нові штрафи за порушення ПДР. Що придумала влада після трагедії на Караваєвих Дачах».

Юрист зазначив: група депутатів-авторів проєкту закону декларують, що нові штрафи підвищать безпеку дорожнього руху, проте не наводять жодних розрахунків або прогнозів очікуваного результату.

«Розділ «Прогноз результатів» обмежується загальною фразою, що закон «сприятиме підвищенню безпеки... та, в результаті, зменшить кількість ДТП», без жодної моделі, розрахунку чи очікуваного відсотка зниження. Це означає, що теза «штрафи переломлять ситуацію» – це декларація мети законопроєкту, а не доведений висновок із самих документів», – наголосив Бузанов.

На думку адвоката, законопроєкт посилює лише один механізм впливу на водіїв – економічний, тобто збільшення розміру штрафів. Водночас, зазначає він, самі автори документа посилаються на дані автоматичної фіксації порушень, які свідчать, що ефективність покарання залежить не лише від розміру санкції, а й від високої ймовірності виявлення порушника.

«Стримувальний ефект штрафу прямо залежить від імовірності виявлення порушення, а цей компонент законопроєкт не змінює», – пояснив юрист.

Бузанов також звернув увагу на кілька недоліків документа. Зокрема, підвищена відповідальність для системних порушників настає лише після п'яти і більше випадків перевищення швидкості більш ніж на 60 або 80 км/год протягом року.

«Такий підхід викликає сумнів з точки зору загальної логіки адміністративної відповідальності. Законопроєкт фактично ігнорує юридичну конструкцію повторності, встановлюючи підвищену відповідальність лише за п'яте та більше правопорушення протягом року», – вважає адвокат.

Більш логічним було б, за словами Бузанова, посилювати санкції вже за повторне порушення або знизити поріг застосування підвищеної відповідальності до двох випадків на рік. Крім того, юрист звернув увагу на відсутність у прикінцевих положеннях перехідних норм щодо справ, відкритих до набрання законом чинності.

Ще одне зауваження стосується того, що законопроєкт зосереджується виключно на перевищенні швидкості, хоча значна частина смертельних ДТП пов'язана й з іншими порушеннями правил дорожнього руху.

Як повідомляв «Главком», страшна ДТП на Караваєвих дачах у Києві, в якій 5 червня загинуло четверо людей, змусила владу анонсувати реформу системи покарань водіїв-порушників. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла комплекс рішень, Міністерство внутрішніх справ готувало пропозиції разом із нардепами.

Цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.