Головна Країна Політика
search button user button menu button

Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський
фото скріншот відео

Сторони обговорили спільне виробництво озброєнь і боєприпасів

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із главою польського уряду Матеушем Моравецьким.

Танки, які передав уряд Польщі, вже перебувають на полі бою в Україні.

«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО зокрема дуже ефективних Piorun, і ви молодці, що виробляєте такий важливий продукт, який захищає українські життя, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили спільне виробництво озброєнь і боєприпасів.

«Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні», – заявив президент.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. 

Читайте також: Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів
Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський президент озброєння танки Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки
Авіаудар по Донеччині, мародерство окупантів на Херсонщині: ситуація в регіонах
26 березня, 10:25
Олександр Камишін
Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника
24 березня, 23:25
Атаки на Одещину і Кривий Ріг та Leopard 2 від Іспанії: головне за ніч
Атаки на Одещину і Кривий Ріг та Leopard 2 від Іспанії: головне за ніч
24 березня, 07:20
Президент Польщі Анджей Дуда та очільник України Володимир Зеленський в Києві
Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
23 березня, 17:06
Представники УПЦ (МП), маючи достатньо часу і можливостей, не захотіли домовитись про зустріч із президентом Володимиром Зеленським в установленому протоколом порядку
Провокація чи бажання діалогу? Навіщо єрархи УПЦ (МП) пішли під Офіс Президента
20 березня, 15:17
На Донеччині пошкоджені шість приватних будинків. Одна людина поранена
Миколаївщина під мінометним обстрілом, пожежі на Дніпропетровщині: ситуація в регіонах
15 березня, 11:35
Окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського
Окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського
10 березня, 08:52
Зеленський заявив, що військові сили єдині в продовженні оборони міста
Зеленський повідомив, яке рішення військове командування ухвалило щодо Бахмута
7 березня, 20:13
Пошкоджений танк Т-62 окупантів
РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
6 березня, 10:15

Політика

Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський
Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
В Україні зафіксовано землетрус
36K
Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні
27K
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
21K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
12K
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту