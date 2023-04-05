Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський

Сторони обговорили спільне виробництво озброєнь і боєприпасів

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із главою польського уряду Матеушем Моравецьким.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Танки, які передав уряд Польщі, вже перебувають на полі бою в Україні.

«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО зокрема дуже ефективних Piorun, і ви молодці, що виробляєте такий важливий продукт, який захищає українські життя, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також сторони обговорили спільне виробництво озброєнь і боєприпасів.

«Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні», – заявив президент.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету.