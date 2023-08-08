Лідер руху «Демсокира» розповів, на що розраховують проросійські політики після війни

«Величезна кількість людей буде прагнути забути війну»

Попри те, що наразі мапа політичних вподобань громадян стала майже ідентичною по всій території України, вона не є монохромною – проросійські партії неодмінно повернуться. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів сапер Збройних сил України та лідер руху «Демсокира» Юрій Гудименко.

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Уперше за всю історію України мапа політичних вподобань громадян стала майже ідентичною по всій території. Йдеться про те, які відповіді громадяни дають на ключові питання – ті, які завжди роз’єднували українців: мови, ставлення до Росії, до НАТО, до вступу у Європейський союз, ставлення до США. Але це не означає, що політична мапа України стала монохромною. Гудименко переконаний, що після війни повернуться проросійські партії – вони будуть маскуватись під виглядом проукраїнських, аби запобігти можливому невдоволенню серед населення. Проте їхня риторика залишатиметься абсолютно проросійською.

«Вони видаватимуть себе за проукраїнські і не будуть казати нічого хорошого про Росію. Але факту це не змінить, вони будуть говорити абсолютно ті ж самі проросійські тези, які говорять їхні колеги, наприклад, у Німеччині, або у Франції, або в Австрії. Тобто вони будуть говорити, що НАТО – це зло, вони нам погано і неправильно допомагали, не треба йти у НАТО, не треба йти у ЄС, там геї, трансгендери, там крадуть дітей, а треба йти своїм, Богом обраним, шляхом, от майже як Білорусь», – заявив військовослужбовець.

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«Тобто риторика буде абсолютно проросійська. Просто через те, що за відверту проросійську пропаганду в Україні можна в морду отримати, у кращому випадку, вони будуть маскуватись. Але вони будуть, і у них буде свій електорат, він нікуди не дінеться. І люди першими будуть пропонувати мирні угоди. Я дивлюся, куди Арестович зараз бігає і дуже схоже на те, що людина вирішила підім’яти під себе цей електорат», – додав він.

Гудименко поділився, що наразі Україна зіштовхнулась з великою кількістю етичних питань, які потребують відповідей. На його думку, саме вони впливатимуть на появу нових підрозділів, які відокремлюватимуть політичні партії.

«Кількість етичних питань, на які нам треба відповісти, з початку великої війни зросла кратно. Ми тепер будуємо державоцентричну економіку чи все ж таки відкриту? А у нас посилюється роль президента? Тому, що вона за часи війни посилилася, це ж зрозуміло. Або ми повертаємося до максимальної демократії? Як ми ставимося до того, що відбувається тиск на мерів міст? Як ми відносимось до згортання децентралізації? І у тому числі за відповідями на такі питання будуть відбудовуватися нові підрозділи, які будуть відокремлювати політичні партії, політичні сили», – зауважив сапер.

По закінченню війни політики розраховуватимуть на прагнення людей забути трагічні події, тому оминатимуть певні важливі теми. «Величезна кількість людей буде прагнути забути війну і політики будуть розраховувати на це. І вони будуть говорити не про війну, а про відбудову, про квіточки, про все хороше. А люди, які будуть казати, що ми не можемо збільшувати кількість витрат на відбудову, тому що нам треба зброя, тому що війна може повторитись – ці люди будуть відштовхувати частину електорату», – наголосив Гудименко.

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Він також додав, що після війни не варто очікувати тотальної єдності в суспільстві. Будуть нові теми, на які українці будуть сваритися. «Не можна сказати, що всі українці, які століттями були різними, у якийсь момент мають стати повністю однаковими. Не стануть. Ну не стануть! Різні люди, різні думки, різні авторитети і різні погляди, так було і так буде», – сказав лідер руху «Демсокира».

Нагадаємо, що раніше Юрій Гудименко розповів про недоліки сучасної української армії. За його словами, багато питань потребують нагального вирішення, зокрема реформа військкоматів, зменшення кількості бюрократії.