Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні

Володимир Зеленський: «На урядовому рівні готуються кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на урядовому рівні. Під час вечірнього звернення президент повідомив, що провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення.

Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад.

За словами глави держави, це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань.

«На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо», – повідомив Зеленський.

Також президент Зеленський повідомив, що Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони.