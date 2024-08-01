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Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
Президент України повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «На урядовому рівні готуються кадрові рішення 

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на урядовому рівні. Під час вечірнього звернення президент повідомив, що провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення.

Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад.

За словами глави держави, це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань.

«На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо», – повідомив Зеленський.

Також президент Зеленський повідомив, що Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони.

Теги: Володимир Зеленський

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