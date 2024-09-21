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У деяких штатах США стартувало дострокове голосування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У деяких штатах США стартувало дострокове голосування
фото з відкритих джерел

Демократи та республіканці активно використовують дострокове голосування для залучення виборців

У п'ятницю, 20 вересня, у низці американських штатів, зокрема у Вірджинії, Південній Дакоті та Міннесоті, стартувало дострокове голосування на президентських виборах. Виборці обирають між кандидаткою від демократів Камалою Гарріс та її республіканським суперником Дональдом Трампом, повідомляє «Голос Америки».

Попри скептичне ставлення Трампа до дострокового голосування в минулому, цьогоріч Республіканська партія активно підтримує цю форму участі у виборах. Вони вважають її важливим інструментом для збору голосів, зважаючи на ризики, що можуть вплинути на явку в день виборів 5 листопада.

Демократи традиційно використовують дострокове голосування для залучення великої кількості виборців. За даними Університету Флориди, у 2018 році на демократів припало 41% дострокових голосів, а у 2022 році цей показник збільшився до 42,5%. Республіканці мали 33,8% дострокових голосів у 2022 році.

У кожному штаті діють власні процедури голосування: особисте дострокове, поштою або в день виборів.

Нагадаємо, кандидатів у президенти США посилено охоронятимуть: ухвалено законопроєкт.

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Теги: США вибори у США законопроєкт

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У деяких штатах США стартувало дострокове голосування
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