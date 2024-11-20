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Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України
Після позбавлення держнагород їх власники також втрачатимуть право на пільги
фото з відкритих джерел

Сьогодні Верховна Рада в цілому прийняла закон №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Законопроєкт регулює конфіскацію державних нагород у людей, які популяризують або пропагують РФ і російську агресію, виправдовують війну в Україні або окупацію територій.

Президент підписав закон №11410
Президент підписав закон №11410
скріншот

Забрати нагороди можна буде за рішенням суду. Разом з ними власники також втрачатимуть право на всі передбачені для них пільги.

Зауважимо, що звання Герой України і досі має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Нагороди також мають, зокрема, Ілля Кива (був вбитий 6 грудня 2023 року) - орден Данила Галицького; Нестор Шуфрич, Олег Царьов – орден «За заслуги» другого ступеня; Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук – орденами князя Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада в цілому прийняла закон №11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України. 

Раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що в  Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Він зазначив, що зрадників, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. За його словами, це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».

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Теги: державні нагороди Володимир Зеленський президент закон

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