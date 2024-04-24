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Рада спростила реєстрацію бавовника для виробництва пороху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада спростила реєстрацію бавовника для виробництва пороху
Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху
фото з відкритих джерел

Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні» №10427-1, який потрібен для виробництва пороху. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

«Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху. На період воєнного стану та протягом двох років з дня його завершення або скасування встановлюється спрощена процедура державної реєстрації сортів та державної реєстрації прав на сорти бавовнику без проведення кваліфікаційної експертизи», – ідеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, як вказано, спрощується:

  • Процедура введення в обіг насіння сортів бавовнику та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу.
  • Процедура державної реєстрації сортів або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.
  • Ввезення на митну територію України, проведення досліджень, державних апробацій (випробувань) та промислового виробництва генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів.
Бавовник – рід багаторічних рослин родини мальвових. Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху.

Нагадаємо, раніше виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху. Компанія Vista Outdoor, котра керує багатьма підприємствами з виробництва вогнепальної зброї, повідомила, що найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси. Віце-президент з продажу Sporting Products Бретт Нельсон пояснив, що цьому сприяють воєнні конфлікти, які зараз відбуваються у світі.

Теги: порох Верховна Рада

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