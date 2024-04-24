Рада спростила реєстрацію бавовника для виробництва пороху

Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху

Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні» №10427-1, який потрібен для виробництва пороху. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

«Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху. На період воєнного стану та протягом двох років з дня його завершення або скасування встановлюється спрощена процедура державної реєстрації сортів та державної реєстрації прав на сорти бавовнику без проведення кваліфікаційної експертизи», – ідеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, як вказано, спрощується:

Процедура введення в обіг насіння сортів бавовнику та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу.

Процедура державної реєстрації сортів або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.

Ввезення на митну територію України, проведення досліджень, державних апробацій (випробувань) та промислового виробництва генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів.

Бавовник – рід багаторічних рослин родини мальвових. Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху.

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