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Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
290 народних обранців підтримали закон про відповідальність за незаконне лобіювання
фото з відкритих джерел

Ярослав Железняк: «Рада прийняла №10373 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання»

Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання», який важливий для євроінтеграції України.  Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Рада прийняла №10373 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання. За в цілому – 290», – повідомив Железняк.

Як зазначив парламентар, закон важливий для євроінтеграції України.

Документ запроваджує адміністративну відповідальність за здійснення лобіювання без реєстрації та за порушення законодавства в сфері лобіювання.

Тепер лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості буде вважатися незаконним. Це загрожує штрафом у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 75 700-151 400 грн.)

А якщо порушення здійснювалися протягом року  - штраф буде у розмірі  від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 757 000-1514 000 грн.)

Також штрафуватимуть у разі:

  • неподання або несвоєчасного подання звіту суб’єктом лобіювання;
  • неподання або несвоєчасного подання до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про припинення здійснення лобіювання;
  • вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Так, у листопаді 2023 року Європейська Комісія визначила одним із кроків для вступу України в ЄС необхідність прийняття закону про лобіювання.

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Теги: Верховна Рада закон

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