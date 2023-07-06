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«Непросте, але єдино правильне». Садовий ухвалив рішення щодо укриттів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Непросте, але єдино правильне». Садовий ухвалив рішення щодо укриттів
Мер Львова наголошує, рішення про цілодобові укриття є остаточним і не підлягає обговоренню
фото з відкритих джерел

За словами Садового, всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими цілодобово

Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття! Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово», – написав Садовий

За словами мера Львова, причиною рішення комісії з надзвичайних ситуацій стали 10 скарг на гарячу лінію минулої ночі щодо закритих бомбосховищ.

«Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких. Ворогу абсолютно неважлива відстань – Львів, Київ та Краматорськ однаково можуть обстрілюватися. Тому треба в першу чергу потурбуватися про свою безпеку», – сказав мер Львова. 

Садовий наголошує, що рішення про цілодобові укриття є остаточним і не підлягає обговоренню.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

До слова, щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів.

Теги: Андрій Садовий Львів укриття

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