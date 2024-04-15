Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
Раніше Микола Точицький обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України
Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента України. Відповідний указ №230/2024 від 15 квітня оприлюднений на сайті глави держави.
«Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу Президента України», – йдеться у документі.
Також сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. Про це стало відомо з відповідних указів на сайті Офіса президента.
Нагадаємо, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указах №201/2024 та №193/2024.
Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки та РНБО новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, а також голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки та Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.
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