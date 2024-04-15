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Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
фото з відкритих джерел

Раніше Микола Точицький обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента України. Відповідний указ №230/2024 від 15 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу Президента України», – йдеться у документі.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова  з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив  заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. Про це стало відомо з відповідних указів на сайті Офіса президента.

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Нагадаємо, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указах №201/2024 та №193/2024.

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки та РНБО новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, а також голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки та Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Теги: Володимир Зеленський президент

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