Угорщина скликала Раду оборони через загострення війни в Україні

За словами Віктора Орбана, важливим є встановлення миру та припинення вогню між Росією та Україною

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що безпека Угорщини залишається пріорітетним питанням

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду оборони через ескалацію боїв в Україні. Про це Орбан написав у Facebook.

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«Припинення вогню та вкладення мир було б найважливішим… Рада оборони зустрілася на світанку. Для нас безпека Угорщини – наш пріоритет!» – написав Орбан.

Публікація Віктора Орбана скріншот

На засіданні Ради оборони – консультативного органу при прем'єр-міністрі – були присутні міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкі, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бьоренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем'єр-міністра Антал Роган, а також низка інших представників державних служб і міністерств.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється. На цю заяву вже відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він нагадав, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

Раніше Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном. Політик також підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.

Зазначимо, що нещодавно уряд Угорщини опублікував скандальне відео, де показали карту України без Криму. Київ висловив Будапешту демарш.