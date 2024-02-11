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Сирський відреагував на призначення своїх заступників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сирський відреагував на призначення своїх заступників
Головнокомандувач ЗСУ привітав своїх заступників із призначенням на посаду
фото: Володимир Зеленський/Telegram

На думку Сирського, досвід його заступників прискорить перемогу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував призначення своїх заступників, заявивши, що ті є досвідченими офіцерами.  

У дописі в Telegram Сирський привітав своїх нових заступників, полковника Вадима Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка, із призначенням на посаду.

«Вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу», – написав Головнокомандувач.

Також Сирський привітав заступників начальника Генштабу Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого і Олексія Шевченка.

Нагадаємо, увечері у суботу, 10 лютого, стало відомо про призначення двох заступників головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Кожен із заступників відповідатиме за свій напрямок: Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії.

Раніше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський Вадим Сухаревський

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