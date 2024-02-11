Сирський відреагував на призначення своїх заступників

Головнокомандувач ЗСУ привітав своїх заступників із призначенням на посаду

На думку Сирського, досвід його заступників прискорить перемогу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував призначення своїх заступників, заявивши, що ті є досвідченими офіцерами.

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У дописі в Telegram Сирський привітав своїх нових заступників, полковника Вадима Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка, із призначенням на посаду.

«Вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу», – написав Головнокомандувач.

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Також Сирський привітав заступників начальника Генштабу Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого і Олексія Шевченка.

Нагадаємо, увечері у суботу, 10 лютого, стало відомо про призначення двох заступників головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Кожен із заступників відповідатиме за свій напрямок: Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії.

Раніше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

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Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.