«Слуги» відхрестилися від закидів Безуглої, що Залужний має піти у відставку

Палійчук заявила, що Безугла сама відповідає за свої слова

Народна депутатка від «Слуги народу», членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти. Пресслужба партії зреагували на заяву народної депутатки та фактично визнала, що фракція не відповідає за слова своїх членів.

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Журналісти видання «Українська правда» звернулася до речниці парламентської фракції «слуг» Юлії Палійчук, щоб уточнити, чи можна вважати пост Безуглої позицією партії або фракції.

У відповідь Палійчук заявила, що Безугла сама відповідає за свої слова. «Звертайтесь, будь ласка, до пані Марʼяни Безуглої. Вона сама собі пресслужба і сама відповідає за свої слова», – сказала Палійчук.

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Раніше Безугла у своєму дописі у Facebook заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний буцімто «не надав плану на наступний рік», тому військове керівництво України «має піти». «Так, головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць», – написала депутатка.

Безугла стверджує, що ця проблема мала місце ще влітку, під час обговорент на засіданнях Ставки Верховного головнокоманжувача та в парламенті під час планування бюджету на 2024 рік.

«Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ – в 10 тис. раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої», – йдеться в дописі «слуги».

«Ця дискусія була непублічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти», – підсумувала Безугла.