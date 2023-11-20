Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал

Між речником Повітряних Сил та депутаткою відбулася ціла словесна баталія

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат потролив нардепку Мар'яну Безуглу у своїй нещодавній публікації. Він заявив, що вона «якимось дивом» потрапила до нього у друзі, після чого видалив її через дискредитацію Валерія Залужного.

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«Якимось дивом Мар'яна Безугла затесалась до мене в друзі на Facebook! Після відвертої дискредитації Головнокомандувач ЗС України Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це недразумєніє публічно!», – йдеться у публікації Ігната.

У відповідь депутатка написала, що, на її думку, речник Повітряних сил «вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ».

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«Легше пафосно вислужитись перед ГК, ніж бути готовим відповісти на питання, чому наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощений. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік – досі тягомотина. Бо то ж цілий «літальний апарат»!», – зазначила Безугла.

Під публікацією Юрія Ігната відбулася ціла словесна баталія між ним та нардепкою. Зокрема, Безугла відкинула звинувачення в дискредитації Залужного. Речник Повітряних Сил заявив, що депутатка вже «дістала всіх», на що та у відповідь припустила, що Ігнат «змушений замовчувати проблеми у військах».

У відповідь спікер Повітряних Сил нагадав, що служить у ЗСУ 30 років і знає ситуацію краще за народну депутатку. Безугла ж припустила, що Ігнат «був в рабстві совка ЗСУ» і через те, що «намучився», не бачить більше проблем. Схоже, що після цього у військового вже не було сил сперечатися з депутаткою, бо він відповів коротко: «Мар'яно, іди спати, чесне слово...»

Нагадаємо, нардепка Безугла дорікнула головнокомандувачу ЗСУ Залужному – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою депутатка до цього скандалила.

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Раніше Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія».