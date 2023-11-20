Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал
Ігнат заявив, що депутатка вже «дістала всіх»
фото: колаж «Главком»

Між речником Повітряних Сил та депутаткою відбулася ціла словесна баталія 

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат потролив нардепку Мар'яну Безуглу у своїй нещодавній публікації. Він заявив, що вона «якимось дивом» потрапила до нього у друзі, після чого видалив її через дискредитацію Валерія Залужного.

«Якимось дивом Мар'яна Безугла затесалась до мене в друзі на Facebook! Після відвертої дискредитації Головнокомандувач ЗС України Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це недразумєніє публічно!», – йдеться у публікації Ігната.

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал фото 1

У відповідь депутатка написала, що, на її думку, речник Повітряних сил «вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ».

«Легше пафосно вислужитись перед ГК, ніж бути готовим відповісти на питання, чому наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощений. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік – досі тягомотина. Бо то ж цілий «літальний апарат»!», – зазначила Безугла.

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал фото 2

Під публікацією Юрія Ігната відбулася ціла словесна баталія між ним та нардепкою. Зокрема, Безугла відкинула звинувачення в дискредитації Залужного. Речник Повітряних Сил заявив, що депутатка вже «дістала всіх», на що та у відповідь припустила, що Ігнат «змушений замовчувати проблеми у військах».

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал фото 3

У відповідь спікер Повітряних Сил нагадав, що служить у ЗСУ 30 років і знає ситуацію краще за народну депутатку. Безугла ж припустила, що Ігнат «був в рабстві совка ЗСУ» і через те, що «намучився», не бачить більше проблем. Схоже, що після цього у військового вже не було сил сперечатися з депутаткою, бо він відповів коротко: «Мар'яно, іди спати, чесне слово...»

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал фото 4
Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал фото 5

Нагадаємо, нардепка Безугла дорікнула головнокомандувачу ЗСУ Залужному  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою депутатка до цього скандалила.

Раніше Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія».

Читайте також: Хто з депутатів підтримує Московську церкву і чому має втрутитися СБУ? Пояснює Мар’яна Безугла
Теги: Валерій Залужний Юрій Ігнат Мар’яна Безугла Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни постійно виготовляють фейки, пов'язані з нашим військовим керівництвом
Фейки про Залужного. Як захистити себе від ворожої пропаганди
10 листопада, 09:15
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7 листопада, 04:54
Генерал-полковник зустрівся з військовослужбовцями, які відзначилися в боях, подякував за героїзм
Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку
23 жовтня, 15:44
На думку Залужного, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
2 листопада, 09:44
Монастир, у який завітали працівники військкомату
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
5 листопада, 16:27
Залужного розкритикували в Офісі президента, щоправда, не сам Єрмак, а його заступник
Офіс президента розкритикував Залужного: подробиці
4 листопада, 16:33
Хоренко заявив, що сенс його життя – помста ворогам України
Хоренко поділився, що робитиме після звільнення з посади командувача Сил спецоперацій
5 листопада, 18:30
Росія запустила новий фейк проти України
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
12 листопада, 11:54
Від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів
Погана погода вплине на роботу авіації: Повітряні сили пояснили, як саме
12 листопада, 10:35

Суспільство

Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал
Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал
У Чорному морі затонуло судно з феросплавами із РФ: весь екіпаж загинув
У Чорному морі затонуло судно з феросплавами із РФ: весь екіпаж загинув
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
40K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
39K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
38K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
14K
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
12K
Які неприємності чекають на Україну без грошей США

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту