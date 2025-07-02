Справа Чернишова. За віцепрем'єра внесено заставу

Застава була призначена у розмірі 120 млн грн

За віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесено заставу в повному обсязі. Про це повідомили «РБК-Україна» у Вищому антикорупційному суді, інформує «Главком».

Зауважимо, що застава була призначена у розмірі 120 млн грн.

Як відомо, 2 липня Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Клопотання про відставку подавав детектив Національного антикорупційне бюро. Водночас сам Чернишов заявив, що у відставку подавати не планує.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Тоді Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».