Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції

Промову президента України на саміті Європейської політичної спільноти не транслювали й не публікували

В офіційній онлайн-трансляції саміту Європейської політичної спільноти не було показано виступ президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зеленський виступав після прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та перед президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зазначається, що виступи Орбана та Макрона транслювали й виклали окремо онлайн, натомість промову президента України організатори не транслювали й не публікували.

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що виступ Зеленського нібито «не був публічним», однак відео передали його команді. Натомість представники української влади назвали це твердження неправдивим.

«Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили», – йдеться в коментарі.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Згодом Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

Варто зазначити, що ЄС представляють президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі було запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту». Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.