Головна Країна Політика
search button user button menu button

Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції
Угорський представник організаторів саміту заявив, що виступ Зеленського нібито «не був публічним»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Промову президента України на саміті Європейської політичної спільноти не транслювали й не публікували

В офіційній онлайн-трансляції саміту Європейської політичної спільноти не було показано виступ президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зеленський виступав після прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та перед президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зазначається, що виступи Орбана та Макрона транслювали й виклали окремо онлайн, натомість промову президента України організатори не транслювали й не публікували.

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що виступ Зеленського нібито «не був публічним», однак відео передали його команді. Натомість представники української влади назвали це твердження неправдивим.

«Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили», – йдеться в коментарі.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Згодом Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

Варто зазначити, що ЄС представляють президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі було запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту». Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: Угорщина Володимир Зеленський президент саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська парламентська делегація спостерігачів на виборах у США
Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах ТЕМА №1
Сьогодні, 06:45
За словами Сікорського, про таємні додатки плану були поінформовані Німеччина, Франція, Італія та Британія
Сікорський пояснив, чому Польща не отримала секретні додатки плану перемоги
5 листопада, 16:12
Володимир Зеленський розповів, чи очікувати військових Заходу в Україні
Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
30 жовтня, 15:37
Блінкен зустрінеться із лідерами близькосхідних країн
Блінкен у Лондоні зустрінеться з лідерами близькосхідних країн – CNN
25 жовтня, 04:24
Кулеба прокоментував призначення Залужного послом у Великій Британії
Ексочільник МЗС Кулеба розповів, хто спровадив Залужного у Лондон
22 жовтня, 16:31
Євроінтеграцію Грузії фактично зупинено
ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада
18 жовтня, 01:50
Зеленський говорив із Трампом про потребу вступу України до НАТО
Вступ до НАТО: Зеленський назвав альтернативу для України
17 жовтня, 15:10
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
15 жовтня, 19:59
У США на дорогах великі пробки через насуваючийся ураган
Затори та дефіцит пального: жителі Флориди втікають від урагану «Мілтон»
9 жовтня, 01:51

Політика

Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: Треба готуватися до будь-якого рішення
Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: Треба готуватися до будь-якого рішення
Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
Зеленський відвідав українсько-угорську школу в Будапешті (відео)
Зеленський відвідав українсько-угорську школу в Будапешті (відео)
Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції
Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції
«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Уряд працює над реформою МСЕК і військово-лікарських комісій
Уряд працює над реформою МСЕК і військово-лікарських комісій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
35K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
20K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
6091
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
4729
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua