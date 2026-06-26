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Свириденко розкрила терміни отримання нового траншу МВФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Свириденко розкрила терміни отримання нового траншу МВФ
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсував новий транш МВФ на $690 млн
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Засідання Ради директорів фонду, на якому мають розглянути виділення Україні $690 млн, очікується вже до середини липня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому мають затвердити черговий транш для України в розмірі $690 млн, очікується до середини липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Це питання обговорили під час зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. Під час переговорів сторони підбили підсумки першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), а також узгодили подальші етапи співпраці.

«Спільне завдання – використати збережену макрофінансову стабільність у країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України», – зазначила Свириденко.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до наступних переглядів програми та виконанню структурних реформ.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки, реалізація цих реформ має зміцнити фінансову стійкість держави та створити передумови для подальшого економічного зростання.

Нагадаємо, наприкінці травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала в Україні перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Під час переговорів із представниками української влади сторони зосередилися на макроекономічній політиці та виконанні ключових структурних реформ. Саме результати цього перегляду мають стати підставою для ухвалення рішення про надання Україні наступного траншу в межах чотирирічної програми EFF загальним обсягом $8,1 млрд.

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Теги: МВФ Юлія Свириденко

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