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Свириденко провела дерадянізацію низки законодавчих актів: перелік

Єлизавета Жабська
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Єлизавета Жабська
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Свириденко провела дерадянізацію низки законодавчих актів: перелік
Свириденко визнала неактуальними 20 законодавчих актів
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Уряд визнав такими, що втратили чинність, 20 законодавчих актів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко визнала неактуальними деякі акти, що свого часу були прийняті Радою Міністрів Української РСР і Кабінетом Міністрів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну постанову уряду.

Перелік актів Ради Міністрів Української РСР і Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:

1. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 30 вересня 1981 р. № 496 «Про використання жилих будинків для малосімейних для тимчасового забезпечення жилими приміщеннями малих сімей».

2. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 11 березня 1985 р. № 105 «Про порядок державного обліку житлового фонду».

3. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 р. № 186 «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу».

4. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. № 228 «Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу».

5. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 вересня 1985 р. № 342 «Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР».

6. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 17 вересня 1985 р. № 349 «Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 30 вересня 1981 р. № 496».

7. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 31 січня 1986 р. № 31 «Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР».

8. Пункти 2 і 3 доповнень та змін, які вносяться до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 3 липня 1986 р. № 241 «Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями».

9. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 1 вересня 1986 р. № 314 «Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу».

10. Пункти 2 і 3 змін та доповнень, що вносяться до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 28 січня 1988 р. № 24 «Про зміну і доповнення постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями».

11. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 30 грудня 1988 р. № 401 «Про доповнення пункту 29 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу».

12. Пункт 2 змін, що вносяться до рішень Уряду Української РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 21 березня 1989 р. № 89.

13. Пункт 4 змін, що вносяться до рішень Ради Міністрів УРСР з питань агропромислового комплексу, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 21 грудня 1990 р. № 378 (ЗП УРСР, 1990 р., № 12, ст. 71).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до рішень Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради від 25 березня 1991 р. № 69 (ЗП УРСР, 1991 р., № 3, ст. 15).

15. Пункт 4 змін та доповнень, що вносяться до рішень Уряду УРСР, затверджених постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22 серпня 1991 р. № 163.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р. № 13 «Про внесення зміни до пункту 9 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу» (ЗП України, 1992 р., № 2, ст. 35).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1992 р. № 593 «Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації» (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 274).

18. Пункти 2-4 змін та доповнень, що вносяться до рішень Уряду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 1993 р. № 848 (ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 55).

19. Пункти 2 і 3 змін та доповнень, що вносяться до рішень Уряду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1994 р. № 467 (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 260).

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. № 384 «Про схвалення Концепції Державної програми «Соціальне житло» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2202).

21. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, восьмеро народних депутатів, серед яких і спікер парламенту Руслан Стефанчук, запропонували очистити законодавсто від застарілих правових актів Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України. Зокрема, серед них і постанова про проведення телемостів «Київ – Москва. Від столиці до столиці». 

Теги: Юлія Свириденко Кабмін

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