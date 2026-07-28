Катерина Рудник очолила Апарат прем'єр-міністра

До цього вона керувала службою голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького – у липні він став прем’єром

Рішення про призначення Катерини Рудник на посаду керівниці Апарату прем’єра уряд ухвалив 27 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на документ Кабміну.

Керівник Апарату прем'єр-міністра забезпечує організаційну та адміністративну роботу уряду, координацію діяльності структурних підрозділів апарату та супровід роботи глави уряду. Напередодні, 17 липня, уряд звільнив Ганну Іванченко з цієї посади.

Рудник є давньою соратницею очільника Кабміну в корпоративному секторі. Раніше вона очолювала службу голови правління НАК «Нафтогаз України», а також працювала в ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

21 липня посадовиця подала електронну декларацію за 2025 рік як кандидатка на посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра. Згідно з документом, її сукупний дохід за рік становив 3,81 млн грн. Найбільшу частину цієї суми – 2,5 млн грн – становила заробітна плата у НАК «Нафтогаз України».

Також Рудник отримувала доходи від роботи в «Укрнафті» та «Укртатнафті», коли ці компанії очолював нинішній прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, в «Укртатнафті» вона працювала помічницею директора. У декларації Рудник також вказала готівкові заощадження – 200 тис. грн, 16 тис. доларів та 5 тис. євро. Серед майна – квартира площею 36,9 кв. м і земельна ділянка на Черкащині, а також квартира площею 56,4 кв. м у Рівному, яка перебуває у спільній сумісній власності.

Призначення Рудник відбулося після зміни керівника уряду. У липні Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України, а за його поданням затвердила новий склад Кабінету Міністрів.

Володимир Зеленський повідомив, що разом із Сергієм Корецьким визначив нові підходи до кадрової політики уряду та роботи міністерств. Одним із головних завдань найближчого часу стане оцінка виконання планів стійкості областей і громад та прискорення їх реалізації.