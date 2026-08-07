У кабінеті мера Хмельницького замість килимків лежать російські прапори (відео)

Симчишин назвав свій кабінет «мінімузеєм»

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин провів екскурсію своїм службовим кабінетом, який називає «мінімузеєм». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

За словами мера, у кабінеті зібрані нагороди, книги, подарунки від військових, прапори підрозділів та інші пам'ятні речі. Серед експонатів – трофейний FPV-дрон; годинник, виготовлений із гільз; крило російського «шахеда», який збили поблизу Хмельницького; трофейний засіб радіоелектронної боротьби, а також понад 150 прапорів українських підрозділів.

Також мер показав колекцію шевронів, подарованих українськими військовими.

Крім того, на вході до службового кабінету замість килимків лежать два трофейні російські прапори. За словами Симчишина, усі відвідувачі перед входом витирають об них ноги.

«Дві тряпки. Я свідомо вживаю слово «тряпка». Це не ганчірка. Ганчірка – це дуже класне українське слово, а це саме тряпки», – сказав міський голова.

До слова, раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин в інтерв’ю «Главкому» розповів, як у місті запроваджували заборону на публічне використання російського культурного продукту.