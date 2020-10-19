У «Слузі народу» розповіли, кого хочуть бачити в мінській групі замість Фокіна



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Олександр Качура розповів, кого «слуги народу» хочуть бачити в мінській групі замість Фокіна

На місце Фокіна у ТКГ міг би прийти хтось із депутатів Ради, зазначив Качура

Після виключення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи до її складу можна було б призначити когось із параламентарів.

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

«Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому», – вважає народний депутат.

При цьому Качура додає, що особисто йому, як члену профільного парламентського комітету, з яком зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що «на Донбасі немає присутності Російької Федерації».

«Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна», – говорить Качура.

До слова, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», медик-доброволець Яна Зінкевич зареєструвала петицію – призначити головою української делегації в Тристоронній контактній групі екслідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією».

Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.