Зеленському – 46. Яким був рік президента у подіях і фото

Зеленський і надалі з усіх сил намагається протистояти ворогу та заручитися підтримкою Заходу, проте критика на його адресу лунає частіше

Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського день народження: уже п'ятий на посаді глави держави й другий в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Нині главі держави виповнилося 46 років. Зеленський став наймолодшим президентом в історії України, проте саме часи його правління спіткали найважчі випробування як для України, так і для її лідера.

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Протягом війни президент жодного дня не був у відпустці і не влаштовував собі вихідний. З початком повномасштабного вторгнення Зеленський перетворився не просто на людину, яку в один момент усі перестали критикувати в Україні, а й на політика світового масштабу, президента держави, яка бореться за свободу і демократію у всьому світі. За останні 12 місяців ситуація дещо змінилася: Зеленський і надалі з усіх сил намагається протистояти ворогу та заручитися підтримкою Заходу, проте критика на його адресу лунає частіше.

фото: ОП

Сотні зустрічей з українськими захисниками та іноземними лідерами, численні відвідини звільнених міст та гарячих ділянок на передовій та десятки вояжів за кордон – про рік Зеленського читайте далі у матеріалі «Главкома».

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Січень, 2023-й

Повномасштабна війна продиктувала нові правила, тож публічні свята й помпезні привітання – у минулому. Свій ювілей глава держави зустрів не так, як раніше. Ніяких святкувань у родинному колі. Тоді першою президента в соцмережах привітала його дружина Олена Зеленська, побажавши йому здоров'я та більше причин для усмішок.

Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по 17». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Олена Зеленська

З нагоди особливої дати президента України привітали не лише рідні та соратники, а й світові політики. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії – Борис Джонсон, наприклад, назвав президента України героїчним лідером та прикладом для цілого світу. Також Зеленського привітав тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він побажав Зеленському перемоги над імперією зла.

27 січня глава держави взяв участь у вшануванні пам’яті мільйонів жертв Голокосту. Він встановив лампадку на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у столиці.

Байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Володимир Зеленський

Глава держави вшанував пам’ять жертв Голокосту фото: ОП

У День пам’яті Героїв Крут 29 січня Зеленський ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.

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Зеленський ушанував пам’ять Героїв Крут фото: ОП

Наприкінці січня Зеленський і прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв у межах шефства, яке Королівство взяло над відновленням міста. Президент розповів главі уряду Данії про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Зеленський та Фредеріксен також відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники. Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки.

Зеленський в одному з госпіталів Миколаєва фото: ОП

Лютий, 2023-й

Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави акцентував, що відкриття переговорного процесу щодо членства України у Євросоюзі сприйматиметься українськими громадянами як важлива мотивація боронити державу, а отже, і всю Європу від найбільш антиєвропейських сил з усіх, які нині є у світі. Візит делегації Єврокомісії в Україну був присвячений, зокрема, майбутньому нашої держави у Європейському Союзі. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що після здобуття статусу кандидата в члени ЄС Україна демонструє вагомий поступ у виконанні відповідних вимог, активно працюють антикорупційні органи.

Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн у Києві фото: ОП

Згодом у столиці відбувся 24-й саміт Україна – Європейський Союз за участю Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. «Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси», – казав тоді президент України.

Шарль Мішель, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на саміті у Києві фото: ОП

3 лютого 2023 року глава держави наголосив, що попри активні бойові дії в районі Бахмута на Донеччині українські війська не мають наміру залишати місто. «Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там, на жаль, полягли, героями. Якщо буде пришвидшено надання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не лише не відійдемо від Бахмута – ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований із 2014 року», – запевняв глава держави.

7 лютого президент України провів зустріч із новопризначеним федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вітаючи очільника німецького оборонного відомства в Києві, глава держави подякував йому за те, що перший закордонний візит він здійснює саме в Україну. Президент окремо відзначив довгоочікуване рішення ФРН про постачання Україні бойових танків Leopard та надання дозволу на їх передачу нашій державі третіми країнами, що відкриває шлях до створення міжнародної танкової коаліції.

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Глава держави зустрівся з федеральним міністром оборони Німеччини фото: ОП

Згодом Зеленський розпочав закордонне турне. Так, 8 лютого в межах візиту до Великої Британії президент України зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

Під час зустрічі Зеленський та Сунак обговорили оборонну співпрацю, реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великої Британії та можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови фото: ОП

Під час візиту до Великої Британії Зеленський був прийнятий королем Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Ця зустріч стала першою аудієнцією глави української держави у британського монарха за всю історію українсько-британських відносин.

Володимир Зеленський привітав Короля Чарльза ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народові фото: ОП

Зеленський виступив перед обома палатами парламенту Великої Британії та відвідав військову базу, на якій відбувається підготовка українських військовослужбовців.

9 лютого у Парижі Зеленський провів зустріч із очільником Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Наприкінці зустрічі Макрон вручив Зеленському орден Почесного легіону – найвищу нагороду Франції, яку присуджує президент.

Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом фото: ОП

Макрон нагородив Зеленського фото: ОП

Пізніше Зеленський виступив на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі. Зеленський обговорив оборонну підтримку України з усіма європейськими лідерами. Президент розповів колегам про ситуацію на полі бою та оборонні потреби, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та ППО. Крім того, президент України у Брюсселі провів зустріч із королем Бельгії Філіпом I. Завершуючи низку закордонних візитів, 9 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві.

Зеленський розповів Дуді про актуальні оборонні потреби України та свої кроки щодо зміцнення української армії. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки фото: ОП

Також глава держави провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Зеленський запевнив, що Україна попри всі можливі майбутні випробування рухатиметься до перемоги та деокупації всіх своїх територій. «Ми хочемо, щоб цей рік був переможним, віримо в це й робимо все для цього», – наголосив Зеленський у лютому минулого року.

Також президент провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув у нашу країну з візитом. Зеленський зауважив, що спроби Росії залякати громадян України загрозою масованих обстрілів напередодні річниці повномасштабного вторгнення не дадуть результатів, адже наші сили протиповітряної оборони потужніші, ніж будь-коли.

Вірте в наші сили. Упевнений, ми найскладніший етап у нашому з вами житті змогли пройти. Тоді, коли не так багато в нас було партнерів, 24 лютого. Зараз точно в нас більше, і точно ми сильніші. І я впевнений, що Росія тоді була набагато сильніша. А зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил. Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте в Києві фото: ОП

Заслуговує уваги і онлайн-промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент перелічив здобутки України, зокрема стримування російських ударів та захист міст від ворожив ракет, деокупація захоплених Росією територій та отримання статусу кандидата на вступ в ЄС. Глава держави наголосив, що кожне місто й село, що залишаються в окупації, – це люди, які залишаються в неволі, тож вони не можуть бути предметом компромісу.

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«Чи може свобода бути предметом компромісу? Ні. І це «ні» тверде, як камінь. Впевнений, що можемо здобути перемогу не лише над Путіним, а й над путіними – над путіними в Росії і в решті світу», – заявив президент України.

Голіаф повинен програти. Жодної альтернативи цьому немає! Володимир Зеленський

20 лютого президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Глава держави та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у центрі Києва фото: ОП

Того ж дня Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом, який прибув до України з візитом уперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Це був перший за майже 15 років візит президента США в Україну.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден відкрили на Алеї сміливості іменну табличку, присвячену Президенту США фото: ОП

24 лютого 2023 року Зеленський звернувся до українців з промовою. Пройшов рік повномасштабної війни Росії проти України.

За кожне завтра треба битися! Володимир Зеленський

«Світ побачив, на що спроможна Україна. Це нові герої. Оборонці Києва, захисники «Азовсталі». Нові подвиги, які здійснювали цілі міста. Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка. Міста-герої. Столиці незламності. Нові символи», – наголосив у зверненні президент.

«Війна змінила долю багатьох сімей. Переписала історії наших родин. Змінила наші звичаї та традиції. Раніше дідусі розказували онукам, як били нацистів. Тепер онуки розповідають дідусям, як б’ють рашистів. Раніше мами й бабусі плели шарфики, тепер плетуть маскувальні сітки. Раніше діти просили в Санти смартфони, гаджети, тепер же віддають кишенькові й збирають кошти для наших бійців», – додав глава держави.

У річницю незламності президент вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання військовослужбовцям і цивільним громадянам. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі у Києві.

Зеленський нагородив українських захисників і вручив бойові прапори військовим частинам фото: ОП

Пізніше президент України та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені українські захисники.

Зеленський і Моравецький поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання фото: ОП

Зеленський зазначив, що великий друг нашої держави й народу Матеуш Моравецький прибув до Києва в особливий для України день – у річницю нашої незламності. Глава держави акцентував, що Польща – один з провідних союзників України за обсягом наданої підтримки і є потужним лідером танкової коаліції.

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Також 24 лютого 2023 року Зеленський дав велику пресконференцію «Лютий. Рік незламності» для українських та іноземних медіа. «Моє завдання як президента, лідера нашої держави – у жодному разі не зробити навіть припущення про послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об’єднання світу – це моє головне завдання», – зазначив Зеленський.

Я не тряпка якась, я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Володимир Зеленський

Пресконференція Зеленського, присвячена річниці повномасштабної війни фото: ОП

«Я впевнений, що перемога буде. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, журналісти. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали», – наголосив Зеленський 24 лютого минулого року.

Наприкінці лютого Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом (уже в березні МКС видав ордер на арешт Путіна).

Березень, 2023-й

Під час поїздки до Львівської області Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зеленський поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання фото: ОП

фото: ОП

У Львові глава держави та перша леді разом із президентом Латвії Егілсом Левітсом та його дружиною вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни. Глави держав і перші леді поклали квіти до могил захисників на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

У Львові президенти та перші леді України й Латвії вшанували пам’ять загиблих українських захисників фото: ОП

Пізніше на офіційній конференції Зеленський висловив переконання, що Україна разом із партнерами здобуде перемогу у війні та зупинить агресію Росії. Під час робочої поїздки на Львівщину президент провів зустріч із генеральними прокурорами з держав–партнерів України та міжнародних інституцій.

Крім того, у Львові Зеленський провів зустріч з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка висловила переконання, що Україна стане членом ЄС. А 8 березня у столиці президент України провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Після цього Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві у присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який прибув з візитом до України фото: ОП

10 березня Зеленський і на той час пані прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін взяли участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня 2023-го в бою під Бахмутом.

Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині. Церемонія прощання відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі фото: ОП

У День українського добровольця, 14 березня, Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Глава держави вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно званням Героя України фото: ОП

Аліна Михайлова передала Зеленському бойовий шеврон загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла. З цим шевроном Да Вінчі воював і саме з ним був у момент загибелі фото: ОП

21 березня Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів села Мощун на Київщині.

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Зеленський у Мощуні віддав шану загиблим захисникам фото: ОП

Згодом президент провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Під час переговорів сторони окремо зупинилися на залученні Японії до відбудови України, що дає великі можливості для співпраці. Зеленський наголосив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, чого можна досягти в майбутньому.

У другій половині березня під час поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Президент вручив військовослужбовцям держнагороди.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України фото: ОП

Під час поїздки у Харківську область Зеленський провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації в регіоні. «Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами нашої держави», – сказав президент. Крім того, Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування українські військові.

Зеленський передав Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку він присвоїв з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України фото: ОП

Президент на Харківщині відвідав поранених військовослужбовців і вручив їм нагороди фото: ОП

Президент виступив в онлайн-форматі на черговому засіданні Європейської ради, яке відбувається у Брюсселі. Глава держави здійснив онлайн-включення з вагона потяга «Укрзалізниці» під час робочої поїздки регіонами України.

Звернення Володимира Зеленського до учасників засідання Європейської ради фото: ОП

«Не дай боже нікому у світі бачити свої міста спорожнілими через загрозу терористичних ударів – як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу; зі зруйнованими будинками – зруйнованими російською артилерією; із фанерою замість скла у вікнах там, де люди все ж намагаються жити. Повністю знищені, розбиті обстрілами села, як у нашій Херсонській області та всюди, куди дістають російські окупанти. Закинуті – бо заміновані – поля... Не дай боже нікому цього побачити у своїй країні», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський у межах поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Зустріч відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції. Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави привернув увагу очільника агентства до постійного тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських окупантів.

Президент заявив про першочергову важливість звільнення ЗАЕС від окупантів та відновлення повного контролю української сторони над об’єктом фото: ОП

Під час поїздки в Сумську область Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників. «Українці житимуть тут, на своїй землі, у своїх містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, це обов'язково буде», – зазначив президент.

Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку міста-героя фото: ОП

Перебуваючи у Сумській області, Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення міста Тростянця від російських окупантів. Під час робочої поїздки на Сумщину Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами ДПСУ на державному кордоні з країною-агресоркою.

Зеленський перевірив готовність прикордонних підрозділів до дій із захисту державного кордону фото: ОП

Наприкінці березня глава держави провів зустріч із британським актором, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом.

Президент подякував Орландо Блуму за візит до України й за його діяльність як посла доброї волі ЮНІСЕФ фото: ОП

В останній день місяця, у річницю звільнення Бучі на Київщині від російських загарбників, президент узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Разом із главою держави пам’ять загиблих ушанували й інші українські та закордонні політики, зокрема й президентка Молдови Мая Санду.

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Президент і глави іноземних держав та урядів ушанували пам’ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації фото: ОП

За словами Зеленського, на вулицях Бучі світ побачив те, що Кремль прагнув принести й на інші вулиці України, Європи та світу, які могли б захопити російські окупанти, якби їх не зупинили українські захисники.

Зеленський узяв участь у першому Бучанському саміті, присвяченому обговоренню механізмів притягнення держави-агресора до всеосяжної відповідальності за злочини проти українського народу й людяності. До заходу у змішаному форматі долучилися глави іноземних держав та урядів, інші представники країн-партнерів та міжнародних організацій.

«Ми маємо зробити все, щоб Буча стала символом справедливості. Справедливості для України, для Європи, для всього світу. Щоб кожен російський убивця, кат і терорист відповів за кожен злочин проти наших людей, проти людяності як такої. Те, що було в Бучі, російська армія несе всюди, куди вона заходить», – заявив глава держави.

Тоді вагомий прогрес у досягненні справедливості вже продемонстрував Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт керівника держави-терориста за звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.

Зазначимо, Зеленський провів переговори з Маєю Санду. Президенти України та Молдови обговорили прогрес і подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції.

Володимир Зеленський і Мая Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії фото: ОП

Квітень, 2023-й

На початку квітня під час поїздки в Чернігівську область Зеленський оглянув наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів. Глава держави відвідав школу, у підвалі якої з третього до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

Також глава держави відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України, котрі проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.

На Чернігівщині Зеленський відвідав у госпіталі поранених військових і вручив їм нагороди фото: ОП

Далі Зеленський відправився у Варшаву, де отримав від президента Польщі Анджея Дуди найвищу державну нагороду Республіки Польща – орден Білого Орла. Зеленський наголосив, що сьогодні відносини України та Польщі демонструють історичну міцність. Окремо він подякував польському народу за тепле ставлення до мільйонів українців, які знайшли прихисток у Польщі, де почуваються не як у гостях, а як удома.

Дуда акцентував, що орденом Білого Орла нагороджують за виняткові досягнення, публічну службу та заслуги перед Польщею. Дуда зазначив, що для нього велика честь – вручати цей орден Зеленському фото: ОП

«Ви, пане президенте, – виняткова особистість. Отримавши мандат від свого народу, ви несподівано для себе виконали виняткову місію. Ніхто не міг передбачити. Ви не залишили Україну та своїх співвітчизників у найскладніший період історії України – перед лицем агресії», – сказав Анджей Дуда. І додав, що позиція Зеленського та героїчного українського народу врятувала Україну.

Під час перемовин сторони торкнулися низки питань, серед яких: посилення української армії, повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, підтримка набуття Україною членства у ЄС та євроатлантична інтеграція.

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«Ми вважаємо Польщу не лише партнером, а й другом навіки. Я дякую тобі, Анджею, за те, що ми побудували з тобою такі дружні стосунки. Сьогодні ми перебуваємо у справді міцних відносинах – не просто прагматичних, а людських. Це дуже важливо в історичних і будь-яких питаннях, які, я впевнений, ми обов’язково розв’яжемо», – сказав Зеленський.

Зеленський обговорив Дудою участь Польщі у відбудові України та висловив подяку польським громадянам, які допомагали українцям від початку повномасштабного вторгнення РФ фото: ОП

Тоді Зеленський наголосив, що ситуація у Бахмуті та на інших ділянках фронту, де тривають важкі бої з російськими окупантами, залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості та обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів.

фото: ОП

«Найскладніша ситуація на території нашої держави – у Бахмуті. Найбільше застосування різної зброї, артилерії – саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно – дефіцит: то є артилерія, достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось частинах Бахмута, ми йдемо вперед, то його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо в Бахмуті, і ворог не контролює місто. Це ситуація на сьогодні», – пояснив Зеленський 5 квітня 2023-го.

Уже в Україні Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва. «Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами», – йшлося у постанові, підписаній головою уряду Ічкерії у вигнанні Ахмедом Закаєвим.

Нагороди Зеленському особисто передав начальник ГУР Кирило Буданов. Президента відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом фото: ОП

16 квітня глава держави привітав українців з Великоднем. Він назвав головним символом перемогу: добра, правди та життя.

Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Володимир Зеленський

Зеленський у Великдень наголосив на перемозі та вшанував загиблих захисників фото: ОП

Пізніше під час поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці та поспілкувався з військовослужбовцями, привітавши їх зі святом.

Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині фото: ОП

Під час поїздки в Донецьку область, а згодом і Полтавську, Зеленський традиційно відвідав госпіталь, де лікуються українські захисники. Він Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

Згодом на Волині глава держав відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Польщі та Білорусі. Президент ознайомився з облаштуванням кордону, після чого провів нараду.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди фото: ОП

20 квітня Зеленський у столиці провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. «Усій Європі та світу потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України вбереже інші держави й народи від таких страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла на нашу землю», – сказав президент. Зеленський та Столтенберг виступили на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві.

Зеленський звернувся до Столтенберга з проханням допомогти подолати стриманість партнерів у постачанні нашій державі далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки фото: ОП

Під час поїздки в Житомирську область Зеленський провів зустріч із пані прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Очільниця естонського уряду висловила сподівання, що відбудова разом з реформами та євроінтеграцією створять можливості для швидкого економічного зростання й дадуть Україні змогу стати однією з найуспішніших економік Європи.

Президент України і голова уряду Естонії відвідали Житомирську політехніку та поспілкувалися зі студентами фото: ОП

До слова, розповідаючи про свої мрії житомирським студентам, Зеленський висловив думку, що сьогодні нашу державу об’єднує спільна мрія, яка дала змогу протистояти сильному ворогу. «Мрії в нас абсолютно звичайні, але прагматичні для України і, як виявилося, для всього світу. Мрія – перемогти. Мрія – відбудувати нашу державу», – зазначив президент. «Я хотів би, щоб ми повернулися на всі наші території. Відбудувати, пишатися нашою державою», – додав він.

26 квітня, у роковини трагедії на Чорнобильській АЕС Зеленський ушанував пам'ять загиблих ліквідаторів, загиблих ліквідаторів аварії.

Глава держави вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі фото: ОП

Наприкінці квітня Зеленський у Києві провів зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом і очільницею Словаччини Зузаною Чапутовою. «Росія повинна програти в цій війні, а її керівництво має бути засуджене за злочин агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелося переживати те, що російський терор приніс українцям», – наголосив глава української держави. Іще однією темою перемовин була необхідність посилення Євросоюзу й НАТО шляхом приєднання України.

Зеленський відзначив готовність Словаччини та Чехії активніше працювати з Україною щодо проєктів відбудови фото: ОП

Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня прикордонника України та вручив державні нагороди. Глава держави наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме їх та всіх інших українських воїнів, які віддали свої життя заради того, щоб жила Україна та її народ. Зеленський зазначив, що попереду – головні битви цієї війни. «Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону – як на суші, так і на морі», – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що героїзм, надійність та стійкість прикордонних військ допоможуть Україні здолати ворога фото: ОП

Травень, 2023-й

Зеленський приїхав у Фінляндію, де зустрівся з президентом Саулі Нііністьо. Також він провів переговори з прем’єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії та Швеції.

Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села й міста. Володимир Зеленський

«Путін більше не може мотивувати своє суспільство й просто так відправляти на смерть військових. Він більше не може мотивувати свою державу. У нього немає перемог на полі бою. Друга армія світу програла. Вони неспроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед», – сказав президент.

Далі глава держави вирушив у Нідерланди на тлі заснування в Гаазі спеціального трибуналу, який зможе засудити найвище керівництво Росії. Зеленський наголосив, що притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим для України. Також президент зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Зеленський наголосив, що основна мета його закордонних візитів, зокрема до Нідерландів та Фінляндії, – забезпечити якнайшвидше надання необхідної зброї українській армії для відбиття російської агресії та звільнення всіх українських земель. Президент відвідав базу королівських військово-повітряних сил Нідерландів, де зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

На базі ВПС Нідерландів Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні фото: ОП

8 травня з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент звернувся до громадян.

Зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета – поневолення або знищення. Володимир Зеленський

Наступного дня Зеленський провів у Києві переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а вже за декілька днів зустрівся з президентом Італії в Римі. Глава держави запросив усіх політичних лідерів та громадських діячів Італії відвідати нашу країну, поспілкуватися особисто зі звичайними українцями й на власні очі побачити, що там накоїв режим Путіна.

У середині травня Зеленський зустрівся з Папою Франциском у Ватикані, аби обговорити припинення російської військової агресії та відновлення миру. Зеленський закликав Його Святість до чіткого засудження військової агресії Росії проти України й наголосив, що не може бути рівності між жертвою та агресором. Володимир Зеленський запросив Папу Франциска відвідати нашу країну, щоб підтримати молитвою всіх українців.

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском фото: ОП

Пізніше президент у межах візиту до Німеччини провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Зеленський повідомив, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка. Згодом у Парижі відбулася зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після цього Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

Ріші Сунак зазначив, що для нього честь і задоволення вітати знову Володимира Зеленського у Великій Британії фото: ОП

Зеленський зазначив, що пріоритетом його візитів до європейських столиць була підготовка до активних дій українських Збройних Сил на фронті задля звільнення окупованих територій.

Пізніше у Саудівській Аравії Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, а також з главами делегацій ОАЕ, Оману та Кувейту. Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав.

Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом фото: ОП

Я більш ніж упевнений: ніхто з вас не погодиться віддати загарбникам третину своєї країни. Я більш ніж упевнений: ніхто з вас не споглядав би без бою, як чужинці крадуть дітей вашого народу. Володимир Зеленський

У межах візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Зеленський знову провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, пані прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, а також президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу. У межах участі в саміті «Групи семи» в японській Хіросімі президент України зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом.

Наприкінці травня у столиці Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, чия сім’я родом із Київської області. Актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування».

Також президент приїхав на Одещину, де поспілкувався з пораненими захисниками.

На Одещині Зеленський відвідав у госпіталі поранених військових фото: ОП

Червень, 2023-й

Під час робочого візиту до Молдови для участі у другій зустрічі Європейської політичної спільноти, Зеленський провів переговори з президенткою Молдови Маєю Санду. Глава держави наголосив, що Україна готова бути в НАТО й чекає, коли Альянс буде готовий запросити її. Президент укотре провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію. Крім того, Зеленський провів переговори з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Глава держави відзначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній час. Також Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів. Президент поспілкувався з очільником Франції Еммануелем Макроном. Згодом Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

6 червня Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС. Того ж дня президент передав ордени «Золота Зірка» членам родин військовослужбовців. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці.

Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу фото: ОП

8 червня у межах робочої поїздки в Херсонську область Зеленський провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

Зеленський відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення, спричиненого підривом конструкцій Каховської ГЕС. Глава держави у Херсоні також відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій. На Миколаївщині главі держави доповіли про заходи, яких вживає місцева влада для забезпечення нагальних потреб місцевих жителів у питній воді.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім доповів президенту про ситуацію щодо підтоплення населених пунктів регіону фото: ОП

Згодом Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Президент додав, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

16 червня президент зустрівся з делегацією африканських країн у Києві фото: ОП

Президент і перша леді відвідали «Книжковий Арсенал». Зеленський наголосив, що для нього важливо бути на таких культурних подіях, щоб підтримати українських авторів, книговидавців і митців. Крім того, для нього особисто – це можливість відновити власні сили та знайти книги, які допомагатимуть у роботі.

Зеленський цікавився історичною літературою, придбав книгу Яна Мориса «Чому захід панує – натепер» та книгу Максима Яковлєва «Теорії змов. Як (не) стати конспірологом» фото: ОП

Під час поїздки на Донеччину Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. За доброю традицією Володимир Зеленський зупинився на одній з АЗС Донеччини та випив кави з військовими, які перебували там у справах.

Президент побажав бійцям здоров’я та бойової удачі фото: ОП

фото: ОП

Також Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі. Він подякував бійцям за героїчну службу та вручив державні нагороди.

28 червня глава держави взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди річниці прийняття Конституції України. Після виступу Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та передав ордени членам сімей воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

фото: ОП

Липень, 2023-й

У перший день липня президент відвідав Рівненську АЕС, на якій провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський на Рівненській АЕС фото: ОП

Наступного дня в Одесі Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України, зокрема зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» та вручив держнагороди й бойові прапори. Також президент відвідав військовий госпіталь і нагородив українських моряків.

4 липня глава держави був присутній на урочистостях до Дня Національної поліції України й відкритті Центру стратегічного аналізу та прогнозування МВС України. Глава держави подякував українським поліцейським за службу Україні та українському народові.

Президент на заходах з нагоди Дня Національної поліції фото: ОП

Секретар РНБО Данілов, президент Зеленський та очільник МВС Ігор Клименко фото: ОП

6 липня у Софії глава держави провів зустріч із президентом Болгарії Руменом Радевим, а у Празі Зеленський і очільник Чехії Петр Павел зустрілися з українським хлопчиком Антоном Коцком, який перебуває в Чехії на лікуванні. Хлопчик мріяв зустрітися з президентом України та навіть записав відеозвернення до нього. Володимир Зеленський поцікавився справами хлопця й подарував йому марку із зображенням пса Патрона.

Володимир Зеленський і Петр Павел зустрілися з 14-річним Антоном Коцком із міста Борислав Львівської області фото: ОП

Згодом глава держави зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Сторони зокрема обговорили зернову ініціативу, питання підтримки України в НАТО та обмін полоненими.

Володимир Зеленський заявив, що питання стосовно допомоги у поверненні з російського полону українських громадян було серед пріоритетних на зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом фото: ОП

На Батьківщину президент повернувся не сам, а зі п’ятьма захисниками «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням. На борту літака він поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.

Зеленський та Герой України, командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко фото: ОП

8 липня 2023-го був 500-й день повномасштабний день війни Росії проти України. З цього приводу Зеленський записав відеозвернення з острова Зміїний. Він подякував захисникам та запевнив, що ми обовʼязково переможемо.

фото: ОП

Згодом президент з дружиною відправився у Литву, де зустрівся з очільником країни Гітанасом Наусєдою та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО, який тривав у Вільнюсі. Також Зеленський зустрівся з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком. Лідери обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому – сучасній західній авіації. Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він наголосив на необхідності надання гарантій безпеки для України, які діятимуть увесь час до набуття нашою державою членства в НАТО.

За участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. Президент також наголосив, що Україна ніколи не погодиться на якийсь політичний статус в обмін на відмову від своїх територій. У межах саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський зустрівся з президентом СЩА Джозефом Байденом. Президенти приділили значну увагу подальшій довгостроковій оборонній співпраці.

27 липня у межах робочої поїздки у Дніпропетровську область президент відвідав медзаклад, де лікуються українські захисники. Глава держави зустрівся з лікарями та привітав їх із Днем медичного працівника. Також відвідав лікарні на Миколаївщині, де поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону російськими окупантами. В Одесі глава держави відвідав реабілітаційні відділення, де захисники України проходять відновлювальне лікування.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації, побажав їм здоров'я та якнайшвидшого відновлення фото: ОП

В Одесі президент оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, спричинені російським терористичним обстрілом.

фото: ОП

29 липня у День Сил спеціальних операцій Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку на Донеччині. Президент України поспілкувався з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ, привітав їх зі святом та вручив державні нагороди.

Серпень, 2023-й

Під час робочої поїздки на Закарпаття у місті Берегове Зеленський зустрівся з представниками угорської громади й військовослужбовцями.

6 серпня президент узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам. Глава держави заявив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.

Пізніше під час поїздки на Донеччину Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар». Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

У межах робочої поїздки в Запорізьку область Зеленський відвідав передове хірургічне відділення, де надають медичну допомогу бійцям у межах відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Глава держави оглянув палати й обладнання, поспілкувався з персоналом закладу та бойовими медиками. Крім того, Зеленський поспілкувався з військовими на Мелітопольському напрямку.

Зеленський на Запоріжжі фото: ОП

У межах робочого візиту до Швеції президент та перша леді зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.

Володимир та Олена Зеленські також розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні фото: ОП

У межах робочого візиту до Нідерландів Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в місті Ейндховені. Зеленський подякував за рішення нідерландської сторони про надання Україні винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба, що є життєво необхідним. На базі ВПС Нідерландів Зеленський ознайомився з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

У Данії президент України відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил. У супроводі пані прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен глава держави ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16 та програмою підготовки українських пілотів на цих літаках. Сторони домовилися про передачу Данією 19 винищувачів F-16. Також президент поспілкувався з українськими льотчиками, які проходять навчання із застосування літаків F-16 для захисту українського неба.

Зеленський оглянув винищувачі F-16, ознайомився з їхніми можливостями та особливостями експлуатації фото: ОП

У Копенгагені відбулась аудієнція Зеленського та першої леді у королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – кронпринца Фредеріка та кронпринцеси Мері фото: ОП

23 серпня у День державного прапора р Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого стяга.

Президент наголосив, що державний прапор є не лише оберегом, а й гордістю нашої країни фото: ОП

Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, який прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи. Сторони обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, акцентуючи на розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

У межах третього саміту міжнародної Кримської платформи Зеленський провів зустріч із президенткою Угорщини Каталін Новак. Президенти двох держав обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області.

24 серпня глава держави привітав громадян з Днем незалежності фото: ОП

У День Незалежності України президент і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять захисників нашої держави, які загинули в російсько-українській війні. Подружжя взяло участь у молитві за Україну, яка відбулася в Софійському соборі в Києві.

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві фото: ОП

Володимир та Олена Зеленські фото: ОП

З нагоди Дня Незалежності України Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки та бойові прапори військовим частинам.

Вересень, 2023-й

Президент відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають захисникам, пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках. Він поспілкувався з пораненими воїнами та бойовими медиками. До того ж Зеленський відвідав бойові бригади, які беруть участь у відбитті російської агресії на Запорізькому напрямку.

У межах поїздки на Донеччину Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. Він докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Згодом у столиці глава держави виступив на саміті перших леді та джентельменів.

Нікого не можна лишати наодинці з війною, з її наслідками. З тим, що війна робить із розумом і що вона робить із душею кожної людини. Володимир Зеленський

Президент провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. 7 вересня, у День воєнної розвідки, Зеленський зустрівся з військовослужбовцями ГУР та вручив високі державні нагороди. Глава держави наголосив, що всі громадяни України можуть бути впевнені, що хоч би де вони потрапили в біду, їм обов’язково прийдуть на допомогу працівники ГУР.

Президент присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову та вручив йому відповідні погони фото: ОП

У другій половині вересня Зеленський з дружиною прибув у США. Він відвідав клініку, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Президент поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання.

фото: ОП

19 вересня Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Глава держави зазначив, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний потенціал, і світ довірив його Росії. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю, зазначив Зеленський під час свого виступу.

Кожне десятиліття Росія з кимось починає війну. Володимир Зеленський

Зеленський виступив під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН фото: ОП

У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном. Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії.

Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом. Переговори відбулися в Білому домі – обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

Зеленський на зустрічі з Байденом у США фото: ОП

Далі Зеленський вирушив у Канаду, де підписав оновлену Угоду про вільну торгівлю між країнами. Також обговорювалася співпраця України й Канади у сфері військової промисловості, зокрема спільне виробництво озброєння.

28 вересня Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який прибув до нашої країни з візитом. Президент відзначив результати співпраці України й НАТО, у межах якої створено оборонні коаліції. Наступного дня в роковини трагедії Бабиного Яру Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни.

Наприкінці місяця Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій. Співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням воєнного досвіду України.

Жовтень, 2023-й

У перший день жовтня Зеленський вшанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. Згодом він узяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць.

У День захисників і захисниць України Зеленський вручив державні нагороди та взяв участь у складанні присяги військовими ліцеїстами фото: ОП

Під час робочої поїздки до Харківської області президент відвідав бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Купʼянськ – Лиман. Під час спілкування з командирами глава держави отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів.

Президент поспілкувався з екіпажами танків та БМП фото: ОП

Згодом Зеленський прибув до Іспанії для участі в Ісаміті Європейської політичної спільноти. У Гранаді Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. Президенти обговорили шляхи покращення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні, захист Одещини та української портової інфраструктури. Також Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави поінформував про пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й відзначив важливість зусиль ЄС та держав-членів щодо надання нашій країні необхідного озброєння та боєприпасів. На полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. У Гранаді відбулася аудієнція глави держави короля Філіпа VI.

Під час робочого візиту до Бельгії Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

13 жовтня Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Одесі. Президент ознайомився з наслідками російських атак на порт Одеси та роботою тимчасових коридорів для експорту зерна.

Володимир Зеленський і Марк Рютте оглянули постраждалий від російських обстрілів Спасо-Преображенський собор Одеси фото: ОП

Далі президент продовжив робочі візити в інші області, зокрема Київщину, Херсонщину та Миколаївщину.

Зеленський ознайомився з відновленням будинків в Ірпені та Бузовій, пошкоджених унаслідок повномасштабної російської агресії фото: ОП

Листопад, 2023-й

3 листопада, у День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ, Зеленський відвідав один із центрів підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії та ознайомився з новітніми зразками артилерійського й інженерного озброєння і військової техніки.

фото: ОП

4 листопада з нагоди Дня залізничника Зеленський узяв участь в урочистих заходах на Центральному залізничному вокзалі Києва та вручив державні нагороди працівникам галузі. Також була присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до нашої країни. Глава держави подякував усім працівникам і працівницям української залізниці, які, попри небезпеку, працюють заради держави та цінностей, що об’єднують усю Європу попри спроби ворога зруйнувати наші життя.

Глава держави наголосив, що завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500 делегацій, що є вагомим внеском наших залізничників у єдність світу фото: ОП

Під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн Зеленський наголосив, що навіть під час повномасштабної війни Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ

13 листопада Зеленський провів зустріч із лідером кримськотатарського народу, правозахисником, народним депутатом України, визначним політичним і громадським діячем Мустафою Джемілєвим, якому виповнилося 80 років. Глава держави привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів нашої держави та його боротьбу за права кримських татар. Президент присвоїв Мустафі Джемілєву звання Героя України.

Володимир Зеленський зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і присвоїв йому звання Героя України фото: ОП

«Ваші слова про те, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, вселяють упевненість, що ми здобудемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою Батьківщину й бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає впевненість, що це обов’язково здійснитьсяї» – сказав Мустафа Джемілєв.

20 листопада Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, який прибув із візитом до нашої країни. 21 листопада, у День гідності та свободи Зеленський, перша леді та президентка Молдови Мая Санду вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві фото: ОП

Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Президент України наголосив, що наша держава також розраховує на продовження фінансової та військової допомоги. З Санду обговорили розширення можливостей українського експорту, зокрема територією Молдови. Лідери скоординували кроки щодо двосторонньої співпраці в енергетичній галузі.

25 листопада Зеленський і його дружина взяли участь у заходах до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври президентське подружжя долучилося до молитви пам’яті жертв голодоморів в Україні. Після завершення молитви Глава держави, перша леді та представники військово-політичного керівництва й духовенства пройшли до Національного музею Голодомору-геноциду.

Глава держави та перша леді вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні фото: ОП

Робочі поїздки президента до Одеської, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей завершили листопад президента.

Президент відвідав метрошколу в Харкові та поспілкувався з учнями фото: ОП

Грудень, 2023-й

Напередодні Дня Збройних сил Зеленський вручив перші сертифікати на отримання квартир українським захисникам, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих Героїв. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві. Президент наголосив, що Україна має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечити всі їхні потреби.

6 грудня, у День Збройних сил, Зеленський ушанував пам’ять українських захисників, які віддали свої життя за Батьківщину. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Президент ушанував пам’ять полеглих воїнів фото: ОП

Також Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України, вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням. Крім того, в одному з госпіталів столиці президент відвідав військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Глава держави подякував військовим за захист України. Під час спілкування із захисниками він цікавився їхнім бойовим шляхом, самопочуттям, потребами та умовами лікування.

У день Святого Миколая Зеленський дитячу лікарню «Охматдит», де поспілкувався з дітьми, які проходять реабілітацію після травм унаслідок російських терористичних обстрілів території України. Глава держави поцікавився самопочуттям малечі, захопленнями та найбільшими мріями. Володимир Зеленський привітав малечу зі святом та вручив їм подарунки. Гендиректор «Охматдиту» передав президенту іграшки, які власноруч зробили маленькі пацієнти лікарні.

Президент відвідав дітей, які проходять реабілітацію після ворожих обстрілів фото: ОП

Далі Зеленський вирушив до Аргентини для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея. Глава української держави подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.

У Буенос-Айресі президент України взяв участь у церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини фото: ОП

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині фото: ОП

11 грудня Зеленський розпочав візит до США. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні були продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році. Зеленський зустрівся з президентом США Байденом. Глава держави наголосив, що Україна вже досягла значного прогресу: наша армія звільнила 50% територій, які Росія окупувала після 24 лютого 2022 року, припинила панування російського флоту в Чорному морі. Президент додав, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на закінчення війни, бо там живуть українці, з яких знущаються окупанти.

Володимир Зеленський та Джозеф Байден фото: ОП

У межах офіційного візиту до Норвегії Зеленський провів зустріч з мрем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери обговорили підтримку української оборони, протидію спробам блокування навігації в Чорному морі з боку Росії, захист українських населених пунктів від російського терору, а також оцінили загальний прогрес та перспективи двосторонньої співпраці. В Осло Володимир Зеленський узяв участь у другому саміті Україна – Північна Європа. Також він провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії. Крім того, відбулася аудієнція президента України в короля Норвегії Гаральда V.

15 грудня під час робочої поїздки до Львова Зеленський ушанував пам’ять захисників України, які загинули у російсько-українській війні. Президент і керівництво Офісу глави держави поклали квіти на могили героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища.

На Личаківському кладовищі у Львові Володимир Зеленський ушанував памʼять полеглих захисників фото: ОП

19 грудня відбулася підсумкова пресконференція президента України. Президент нагадав, що виступає за введення множинного громадянства та пообіцяв, що переселенцям не зменшуватимуть допомогу. Зеленський також пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів. За словами президента, до нього звернулися військові із пропозицією мобілізувати додаткові 450-500 тис. осіб.

Зеленський заявив, що питання переговорів з Росією не актуальне. Україна не збирається змінювати свою стратегію – звільнятиме всі території. На запитання, чи може Україна дійти до програшу, глава держави відповів негативно. Зеленський додав, що Росія не досягла жодного результату на полі бою протягом 2023 року.

Підсумкова пресконференція Зеленського фото: Станіслав Груздєв / glavcom.ua

Увечері 24 грудня Зеленський привітав українців з Різдвом. «Це Різдво в часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку. Як радісно побачити на екрані «пташечок», які означають, що повідомлення доставлено й прочитано. Як важливо отримати відповідь від них», – зауважив Зеленський.

«Як змінилися наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і «шахедів». Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: «відбій повітряної тривоги». Як змінилися наші побажання. Як змінилися бажання дітей. Від простих і звичних «аби тато раніше повертався з роботи додому» до «аби тато повернувся», – додав президент.

Зеленський зі святковим привітанням на тлі Лаври фото: ОП

Наприкінці 2023 року Зеленський прибув в Авдіївку на Донеччині. Він поспілкувався з воїнами, подякував за високий бойовий дух.

Президент приїхав до Авдіївки та нагородив оборонців міста фото: ОП

У новорічну ніч Зеленський звернувся до українців з нагоди закінчення ще одного року нашої боротьби за незалежність. Ще один рік війни, війни за свою землю, за нашу свободу, одне за одного. «Головний підсумок року, головний його здобуток: Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими», – наголосив президент.

Ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба. Це знає кожен, хто щодня не питає себе: а що я можу зробити? А живе за формулою «мушу робити більше, ніж можу». Бо саме це означає слово «перемогти», – додав глава держави.

Січень, 2024-й

10 січня у Вільнюсі розпочалися переговори президентів України та Литви. Сторони обговорили ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України. Володимир Зеленський наголосив, що його перший закордонний візит у новому, 2024 році відбувся саме до дружньої Литви, і це – візит вдячності та спільної впевненості народів, які межують із Росією. Глава української держави акцентував, що цей рік у багатьох питаннях стане вирішальним як для України, так і для Литви та всіх партнерів у вільному світі.

Пізніше у Талліні Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом. У присутності президента та пані прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Крім того, у межах офіційного візиту до Латвії Зеленський провів зустріч із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Під час зустрічі в Ризі лідери двох держав також обговорили план дій на поточний рік. Володимир Зеленський також заявив, що представники оборонних секторів України та Латвії укладають нові домовленості щодо співпраці.

12 січня Зеленський у столиці провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічі лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

За особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи фото: ОП

Володимир Зеленський та Ріші Сунак відвідали українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в одному з медичних закладів столиці. Президент і голова британського уряду поцікавилися в захисників, звідки вони родом, на яких напрямках боронили Україну від ворога, за яких обставин зазнали поранень. Глава держави подякував воїнам за захист України й побажав якнайшвидшого одужання.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак відвідали захисників України в одному з київських медзакладів фото: ОП

Далі президент вирушив у Швейцарію. Під час переговорів у Берні значну увагу було приділено питанню справедливості та, зокрема, долучення Швейцарії до створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України, який забезпечить повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії.

Згодом у Давосі Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої оборонної співпраці між Україною та США, акцентували на важливості посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей нашої держави.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Давосі домовилися про початок скринінгу українського законодавства в межах переговорів щодо членства України в ЄС.

25 січня президенту виповнилося 46 років. До привітань долучилися його близькі й рідні, колеги та офіційні особи, а також патріарх Філарет.