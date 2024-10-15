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Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
Маврикій – острівна держава у Східній Африці
фото з відкритих джерел

Угода між країнами передбачає запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій

Кабінет міністрів України та уряд Республіки Маврикій 15 жовтня затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій – предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів», – написав Мельничук.

Зазначимо, що підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.

Що відомо про Маврикій

Маврикій – острівна держава у Східній Африці. Столиця: Порт-Луї. Політичний устрій: Незалежна Республіка Маврикій
Площа: 2040 км² (169-та у світі). Населення країни становить 1 133 551 осіб

Держава Маврикій розташована в південно-західній частині Індійського океану
Держава Маврикій розташована в південно-західній частині Індійського океану
мапа Маврикію

Держава Маврикій розташована в південно-західній частині Індійського океану, приблизно за 900 км на схід від Мадагаскару. До складу республіки входять острови Маврикій (найбільший, 1865 км²) та Родрігес (104 км²), що є частиною архіпелагу Маскаренських островів, а також архіпелаг Каргадос-Карахос, острови Агалега та безліч дрібних острівців. Загальна довжина берегової лінії 330 км, з яких понад 100 км це пляжі, обрамлені кораловими рифами.

Клімат 

Тропічний морський, спекотний, але легко переносимий завдяки рясній волозі, що приноситься мусонами. Найкращий час для відвідування Маврикія з вересня по листопад та з квітень до червня. Літо триває з листопада по квітень та клімат у цей час спекотний та вологий (+25 З вночі, +32 З днем, вологість до 80%). Зима на Маврикії з травня по жовтень і погода в цей час менш тепла (+17 З ніч/23 З днем) і суха. Найхолодніший місяць це серпень, а у червні та липні дмуть сильні вітри.

Економіка 

Економіка Маврикія базується на виробництві цукру (цукрова тростина вирощується приблизно на 90% оброблюваних сільгоспугідь), на туризмі та текстильній промисловості, що робить його другою країною за рівнем життя в Африці та 3 за ВВП на душу населення. Останнім часом розвивається офшорний та банківський бізнес, а також видобуток та переробка морепродуктів, риби. У сільському господарстві зайнято 9% працюючих, у промисловості – 30%, у сфері обслуговування – 61%.

Експортні товари: цукор, одяг та тканини, квіти, молюски, риба. Основні покупці - Велика Британія 31%, Франція 15%, США, Італія, Бельгія. Імпорт: промислові товари, продукти харчування, нафтопродукти, хімікати. Основні постачальники - Індія 24%, Франція 11%, ПАР, Китай, Пакистан.

Туризм

Незважаючи на віддаленість, Маврикій має велику популярність серед європейських туристів, будучи одним із найкрасивіших та найдорожчих туристичних курортів поряд з Мальдівськими та Сейшельськими островами. На Маврикії поширений в основному пляжний відпочинок, але також популярні екскурсії в океан, рідше вглиб острова.

Що варто подивитися у Маврикії

Маврикій – це місце, де стикаються різні культури, що знаходить відображення в архітектурі країни: у столиці є сусідами мечеть Джума, індуїстський храм Маесварат і християнський собор Сент-Джеймс.

На мисі Кап-Малере знаходиться крихітна церква Нотр-Дам-Оксільятріс, відома своїм химерним інтер'єром із різьбленого дерева та купіллю у формі гігантської морської раковини.

Маєбург – містечко з багатим минулим, побудоване в бухті Гран-Порт, що приваблює туристів замком Шато-Робійяр з Музеєм національної історії (старовинні карти та гравюри, мечі корсарів та останки затонулих кораблів). Крім прогулянок колоритними сонними вуличками та магазинчиками, варто відвідати кондитерську фабрику та церкву Нотр-Дам-дез-Анж.

Суйяк – маленьке село, розташоване вздовж скелястих берегів округу Саван. Там дуже гарна природа: сад «Телфейр», скелі Грі-Грі, прикрашені химерною «ліпниною» через багаторічну ерозію, і, звісно, водоспади Рочестер. Ще на Маврикії можна побувати в ботанічному саду «Памплемус», де відтворено атмосферу колишньої колоніальної садиби і демонструється весь процес приготування рому – від обробки цукрової тростини до процедури дегустації, що найбільш хвилює.

За 6 км від міста Кьюрпайпа розташований національний парк «Ущелина Чорної річки» (Black River Gorge) з безліччю рослин та рідкісних птахів. Неподалік також знаходиться Тру-о-Серф – згаслий вулкан із кратером у 85 м завглибшки та у 200 м завширшки. У Бухті Черепах (Тёртл-Бей) можна оглянути руїни стародавнього поселення Балаклави.Одне з головних чудес та природних визначних пам'яток острова – Семиколірні піски (або кольорова земля «Шамарель»). Це унікальне місце складається з пісочних дюн семи кольорів, причому, якщо їх змішати, то буквально через кілька годин межі між пісками знову відновляться.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії через відступ від демократії та авторитарні дії влади. Про це у четвер, 19 вересня, повідомив представник Єврокомісії. Він заявив, що «всі варіанти розглядаються», якщо керівна партія «Грузинська мрія» продовжить свій авторитарний курс, «включно з потенційним призупиненням візового режиму».

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Теги: безвізовий режим Україна Дмитро Кулеба

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