Українські посадовці показали посланцю Китаю уламки збитих ракет із КНДР

Лі Хуей відвідує Україну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ

Китайській делегації пояснили, як РФ в обхід санкцій продовжує отримувати зброю для ведення війни

7 березня спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідав Україну та зустрівся з українськими посадовцями, які розповіли про безпекову ситуацію в Україні. Про це пише пресслужба Офісу президента.

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«Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин. Дуже важливо, щоб ви почули про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст», – сказав Андрій Єрмак, вітаючи гостей у Києві.

фото: Офіс президента

Зазначається, що китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, функціонування «зернового коридору», повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

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Водночас делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України. Також українські посадовці пояснили, як РФ в обхід санкцій продовжує отримувати зброю для ведення війни.

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей відвідує нашу країну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю вважає, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні.

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Як повідомлялося, Китай вважає, що в обговоренні врегулювання війни в Україні мають узяти участь представники РФ.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту».