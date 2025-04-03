Безробітний мільйонер: ексміністр Малюська показав декларацію

Колишній міністр юстиції України задекларував мільйонні статки

Денис Малюська, який залишив посаду міністра юстиції у вересні 2024 року, не знайшов нової роботи після звільнення. Це видно з його електронної декларації за минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані його електронної декларації.

У декларації зазначено, що за дев’ять місяців роботи на посаді він отримав заробітну плату в розмірі 1 374 588 грн. Інші джерела доходів у документі не вказані.

За минулий рік Малюська заробив 1 374 588 гривень скріншот

Натомість його дружина Рабчинська Людмила протягом року заробила 3,8 мільйона гривень у Німеччині. Хоча Денис Малюська не має фінансових накопичень, у його дружини на банківському рахунку в Німеччині знаходиться €73 тисячі.

Також Денис Малюська володіє автомобілем Mazda 2008 року випуску, придбаним за 152 тисячі гривень, у спільній сумісній власності з дружиною.

Декларація Дениса Малюськи скріншот

За даними декларації, у власності у ексміністра юстиції у власності квартира у Києві зальною площею 34.6 кв.м. Також Малюська має право на користування 2 квартир, які належать родичам, земельної ділянки, а також на праві оренди сім’єю користуються квартирою в Німеччині.

Як відомо, з 29 серпня 2019 року до вересня 2024 року обіймав посаду міністра юстиції України.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня 2024 року підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.