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Безробітний мільйонер: ексміністр Малюська показав декларацію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Безробітний мільйонер: ексміністр Малюська показав декларацію
Дружина Малюськи протягом року заробила 3,8 мільйона гривень
колаж: glavcom.ua

Колишній міністр юстиції України задекларував мільйонні статки

Денис Малюська, який залишив посаду міністра юстиції у вересні 2024 року, не знайшов нової роботи після звільнення. Це видно з його електронної декларації за минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані його електронної декларації.

У декларації зазначено, що за дев’ять місяців роботи на посаді він отримав заробітну плату в розмірі 1 374 588 грн. Інші джерела доходів у документі не вказані.

За минулий рік Малюська заробив 1 374 588 гривень
За минулий рік Малюська заробив 1 374 588 гривень
скріншот

Натомість його дружина Рабчинська Людмила протягом року заробила 3,8 мільйона гривень у Німеччині. Хоча Денис Малюська не має фінансових накопичень, у його дружини на банківському рахунку в Німеччині знаходиться €73 тисячі.

Також Денис Малюська володіє автомобілем Mazda 2008 року випуску, придбаним за 152 тисячі гривень, у спільній сумісній власності з дружиною.

Декларація Дениса Малюськи
Декларація Дениса Малюськи
скріншот

За даними декларації, у власності у ексміністра юстиції у власності квартира у Києві зальною площею 34.6 кв.м. Також Малюська має право на користування 2 квартир, які належать родичам, земельної ділянки, а також на праві оренди сім’єю користуються квартирою в Німеччині.

Як відомо, з 29 серпня 2019 року до вересня 2024 року обіймав посаду міністра юстиції України.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня 2024 року підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

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Теги: декларація Денис Малюська

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