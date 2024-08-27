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Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Володимир Зеленський: «У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем  можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це глава держави повідомив під час пресконференції.

Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

«Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра – главу напряму. «Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати», – зазначив президент. 

Раніше повдіомлялося, що Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. 

Нагадаємо, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Як повідомлялося, одне з найближчих засідань Верховної Ради може бути присвячене кадровим питанням.

До слова, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський уряд Денис Шмигаль

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