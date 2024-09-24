Відповідатиме за шкільну освіту. Уряд призначив нову заступницю Лісового

Ексрадниця віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій отримала нову посаду

Уряд призначив Надію Кузьмичову новою заступницею міністра освіти і науки України. Вона буде опікуватися напрямом шкільної освіти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

За даними МОН, професійна діяльність Надії Кузьмичової тісно пов’язана із розвитком освіти та людського капіталу. Зокрема, у 2021 році вона відкрила Центр креативних технологій TUMO у Києві, а в травні 2024 року – UA-Teens у Львові. Місія цих просторів – самореалізація молоді через креативні технології.

«До цього Надія очолювала Центр незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного університету, де досліджувала академічну доброчесність, корупційні ризики в освіті, якість освіти та вибір професії учнів», – розповіли у відомстві.

Загалом Кузьмичова має 11 років педагогічного досвіду. З 2023 року вона була радницею віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, координувала освітні стратегічні проєкти.

Нагадаємо, Міносвіти анонсувало велику реформу у школах. Із 2027 року старшокласники зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

До відома, половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.

Водночас 71% опитаних вказали на недостатню роль школи у професійній орієнтації випускників. З них 56% зазначали, що школа ніяк не вплинула на їхній вибір професії.