Відстрочка для тих військовозобов'язаних, кому нема 25. Соратник президента дав обіцянку

Веніславський: «Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку, які є повністю придатними до військової служби, мобілізованими бути не можуть»

Веніславський пообіцяв, що комітет з оборони обговорить законопроєкт, який пропонує вирішити колізію

Член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський зі «Слуги народу» стверджує, що комітет може радити парламенту ухвалити один з законопроєктів, які регулюють колізію з військовозобов’язаними до 25 років. Зокрема, йдеться про законопроєкт №11379 щодо відстрочки під час мобілізації військовозобов’язаним, які свого часу були визнані обмежено придатними за станом здоров'я. Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

«Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку, які є повністю придатними до військової служби, мобілізованими бути не можуть, а ті, хто в силу різних причин був визнаний обмежено придатним у воєнний час, після скасування обмеженої придатності визнаються на ВЛК придатними і можуть бути мобілізовані», – каже Веніславський.

Як виявилося, вік до 25 років (якщо ви не студент і не маєте відстрочки) – ще не гарантія того, що у вас не перевірять документи та не відправлять після цього на військово-лікарську комісію, а потім і на навчальний полігон.

Разом зі скасуванням терміну «обмежено придатний» з’явилася колізія, через яку мобілізувати можливо не тільки з 25 років, а й раніше. Справа в плутанині в термінах, яка з’явилася після всіх змін у мобілізаційному законодавстві. Так, молоді люди, у яких при постановці на облік на певній призовній дільниці ВЛК не виявила проблем зі здоров’ям, отримали статус призовників і дійсно не підлягають призову до 25 років (лише на добровільній основі). А от ті, хто був визнаний «непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатний у воєнний час», згідно зі старою редакцією закону «Про військовий обов'язок і військову службу», підлягали взяттю на військовий облік як військовозобов’язані, що звільнені від призову на строкову військову службу.

Випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими.

Водночас Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379, який би виправив цю ситуацію, надавши право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними.