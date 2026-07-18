«Рішення будуть». Зеленський провів розмову з Федоровим та Сирським

Президент запевнив, що «чує, що кажуть люди»

Президент Володимир Зеленський мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за 18 липня.

Зеленський запевнив, що «чує, що кажуть люди».

🇺🇦Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1606-го дня війни



«Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я… pic.twitter.com/4t8O6Shhng — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2026

«Учора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані», – заявив він.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше після відставки звернувся до українців у соцмережах і заявив, що «діалог є».

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.