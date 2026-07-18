Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Рішення будуть». Зеленський провів розмову з Федоровим та Сирським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Рішення будуть». Зеленський провів розмову з Федоровим та Сирським
«Рішення щодо армії будуть напрацьовані», – заявив президент
фото: Офіс президента

Президент запевнив, що «чує, що кажуть люди»

Президент Володимир Зеленський мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за 18 липня.

Зеленський запевнив, що «чує, що кажуть люди».

«Учора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані», – заявив він.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше після відставки звернувся до українців у соцмережах і заявив, що «діалог є».

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Читайте також:

Теги: міністр Володимир Зеленський президент Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обговорив із Білецьким фронт, а з «Флешем» – дрони та технології
Зеленський зустрівся з Білецьким і «Флешем»: про що говорили
Вчора, 18:52
Терміни обмежень не уточнюються
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
16 липня, 04:13
Україна та Європа створять спільний антибалістичний щит Freyja
Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію
13 липня, 18:57
Раніше президент публічно не висловлювався ні щодо самого інциденту, ні щодо вбивства підозрюваної в його організації
Зеленський уперше прокоментував замах на Єрмолаєва в Монако
10 липня, 02:48
Супутникове зображення палаючих резервуарів для зберігання у Криму у Керчі, 20 червня
The Economist: Оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росії до переговорів
2 липня, 23:16
Ключовим чинником, який може вплинути на темпи завершення війни, є реакція російського суспільства на наслідки бойових дій
Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну
27 червня, 17:59
Головна мета Кремля – політична дестабілізація, а також створення додаткової напруги і поглиблення розколу між Польщею та Україною
Росія запланувала провокації з польською символікою в Україні – ЦПД
25 червня, 03:10
Зварич отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди
Експосол України в Польщі відмовився від ордена
21 червня, 20:58
Зеленський попередив про новий масований удар РФ
Зеленський попередив про новий масований удар РФ
20 червня, 19:59

Політика

«Рішення будуть». Зеленський провів розмову з Федоровим та Сирським
«Рішення будуть». Зеленський провів розмову з Федоровим та Сирським
«Зміни обов’язково будуть». Федоров заінтригував заявою
«Зміни обов’язково будуть». Федоров заінтригував заявою
Садовий підтримав протест проти відставки Федорова
Садовий підтримав протест проти відставки Федорова
Куди Зеленський хоче призначити Свириденко: подробиці від FT
Куди Зеленський хоче призначити Свириденко: подробиці від FT
Сергій Корецький розкрив, чим насамперед займеться на посаді прем’єра
Сергій Корецький розкрив, чим насамперед займеться на посаді прем’єра
Мінкульт вніс трьох пропагандисток до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
Мінкульт вніс трьох пропагандисток до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
69K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
59K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua